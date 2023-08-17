По слухам, этот графический процессор отменили.

На днях инсайдер Moore's Law Is Dead показал предполагаемую схему графического процессора AMD под кодовым названием Navi 4C или Navi 4X. Если верить информации, компания разрабатывала сложный чиплетный графический процессор для флагманских видеокарт Radeon RX серии 8000, в частности, в этом GPU на отдельные кристаллы были разделены шейдерные массивы. Однако инсайдер утверждает, что графический процессор отменён и по этой причине в будущей линейке флагманских видеокарт мы не увидим. Так это или нет, удастся узнать ещё не скоро, а пока энтузиасты взялись за изучение предоставленной информации и создали несколько более подробных концептуальных схем и трёхмерных моделей подобного GPU, сообщает Wccftech.

Так Twitter (заблокирован в РФ) блогер @Olrak29_ опубликовал несколько схем, которые показывают сложную многокристальную и многоуровневую компоновку этого монструозного графического процессора. На одном изображении представлен базовый слой с кристаллами AID (Active Interposer Die), которые выполняют роль интерпозера для шейдерных кристаллов (Shader Engine Die) и несут в себе дополнительный кэш и другую логику. Также на базовом уровне расположен кристалл Multimedia and I/O Die (MID), кристаллы с контроллерами видеопамяти. На втором уровне располагаются сообщающиеся между собой уже упомянутые SED.

реклама

На данный момент каких-либо официальных подробностей о линейке видеокарт RDNA 4 ещё нет, ожидается, что её представят где-то в 2024 году, на сегодняшний день компания ещё не развернула полностью своё семейство RDNA 3 – подготавливаются новые настольные видеокарты среднего класса, также возможно появление флагманских решений для ноутбуков. О новинках AMD расскажет на следующей неделе.