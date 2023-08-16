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Palit представила к своему 35-летию лимитированную версию GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC
Белый вариант GamingPro со всеми его конструктивными достоинствами.

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Источник: Palit Microsystems

Компания Palit Microsystems представила ограниченную серию видеокарт GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White OC к своему 35-летию. Конструктивно модель повторяет оригинальный чёрный вариант GamingPro, но выполнена преимущественно в белом цвете.

Источник: Palit Microsystems

Среди особенностей система охлаждения с тремя вентиляторами Gale Hunter, крыльчатка которых создаёт более стабильный и концентрированный воздушный поток, рёбра радиатора Y Formula Fins со сгибами-дефлекторами, крупный медный теплосъёмник, дополнительная внутренняя пластина для усиления конструкции и защиты от изгиба, а также металлический бэкплейт с большими вентиляционными вырезами, тоже окрашенный в белый цвет. Конечно же присутствует ARGB подсветка, синхронизируемая благодаря технологии One Two Sync посредством одного кабеля.

Источник: Palit Microsystems

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Что касается характеристик, видеокарта предлагает 7680 ядер CUDA, повышение частоты графического ядра до 2670 МГц, 12 ГБ GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и 192-битной шиной. Энергопотребление TGP заявлено на уровне 285 Вт, для дополнительного питания реализован один 16-контактный разъём 12VHPWR. В длину карта занимает 328,9 мм, на задней панели есть один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.

Как сообщает японский ресурс GdM, компания не уточнила сроки начала продаж, количество видеокарт в ограниченной партии и цену.


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#palit
Источник: palit.com
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MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
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