Например, многократный прирост уже подтверждают для Hitman 3.

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От предстоящего обновления графического Vulkan драйвера RADV для видеокарт AMD Radeon ожидают значительного повышения производительности в трассировке лучей, вплоть до трёх раз, может быть, даже выше, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. Делаются смелые прогнозы: «…Это преобразует radv_CmdBuildAccelerationStructuresKHR в простой промежуточный слой, который накапливает текущие команды сборки в очереди, чтобы отправить их как можно позже. Это особенно полезно в играх, которые не выполняют никакой собственной сортировки команд сборки. Например, это втрое увеличивает производительность Hitman 3», – объяснил разработчик Фридрих Вок (Friedrich Vock). В зависимости от игры результаты могут разниться в широких пределах, где-то можно ожидать небольшой прирост, а где-то многократный. Ещё одной игрой, которая с новым драйвером работает гораздо лучше, является Lego Builder's Journey.

На данный момент эти многообещающие изменения находятся на рассмотрении, по прогнозам, слияние с основной веткой набора драйверов Mesa 23.3 может произойти в ближайшие дни, а финальный релиз набора – в следующем квартале. Специалисты отмечают активность AMD в работе над поддержкой оборудования в Linux, новые исправления намекают на внедрение поддержки уже следующего поколения оборудования.