Устройства получили 14,5-дюймовые OLED экраны 2,9K с частотой обновления 90 Гц.

Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями Yoga, в зависимости от региона они получили названия Yoga Air 14S или Yoga Slim 7 Gen 8 (14″ AMD) – это тонкие и лёгкие ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen серии 7040S. Как отмечает VideoCardz, покупателям доступны конфигурации с APU Ryzen 5 7640S или Ryzen 7 7840S. На сайте AMD таких чипов пока нет, перечисленные APU имеют характеристики, аналогичные моделям 7040U, однако в них присутствуют некоторые модификации, выполненные специально для Lenovo, в частности, процессоры выполнены исключительно в корпусе FP8. Вполне вероятно, что сделаны и некоторые другие корректировки, например, уровней мощности, как в случае Ryzen Z1.

В Китае уже продаются Lenovo Yoga Air 14S, модели на базе 8-ядерного AMD Ryzen 7 7840S без учёта скидок стоят от 8299 до 8799 юаней в зависимости от объёма оперативной памяти. В Европе эта же серия продаётся под названием Yoga Slim 7 Gen 8 (14″ AMD), модель на базе 8-ядерного Ryzen 7 7840S доступна по цене от 1432 евро, модель на базе 6-ядерного Ryzen 5 7640S дешевле на 100 евро. Особое внимание привлекает дисплей новых ноутбуков, это 14,5-дюймовая 2,9K OLED-панель (2944×1840 пикселей) с поддержкой HDR500 и частотой обновления 90 Гц. Кроме этого, стоит отметить шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos.