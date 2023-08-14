По слухам, для GeForce RTX 4070 в исполнении Ventus 2X тоже готовят белую версию.

Компания MSI представила белые варианты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 в исполнении Ventus 2X White (OC), об этом сообщает VideoCardz, ссылаясь на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @wnxod. На рынке уже присутствуют модели Ventus 2X Black, которые относятся к не самым дорогим вариантам, так что выбор видеокарт для белых игровых сборок начального и среднего класса расширяется.

С точки зрения характеристик, White и Black ничем не отличаются, предлагая идентичные частоты. У вариантов с заводским разгоном OC пик достигает 2505 МГц, а обычные варианты работают на эталонной частоте до 2490 МГц. Стоит напомнить, что RTX 4060 предлагает 3072 ядра CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 17 Гбит/с. Как и любая другая RTX 4060, эта модель использует интерфейс PCIe Gen 4 x8. Одним из достоинств RTX 4060 является низкое энергопотребление, заявлен TGP около 115 Вт.

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Также сообщается, что в белом цвете появится GeForce RTX 4070 Ventus 2X White, но на сайте компании модель ещё не объявилась. Кроме того, в серию Ventus 2X входит RTX 4060 Ti, вероятно, она тоже выйдет в новом цветовом исполнении. По прогнозам, все новинки должны пополнить каталог уже в ближайшие дни и вскорости появиться в магазинах.