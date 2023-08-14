Компания представила четыре модели формата Mini-ITX, mATX и ATX.

BIOSTAR представила новые материнские платы Intel LGA 1700 на базе чипсета B760, сообщает TechPowerUp. Линейка универсальна и состоит из четырёх моделей, среди которых можно найти решение для системы любого назначения: от HTPC до профессиональных игровых систем и рабочих машин для создания контента. Материнские платы B760A-SILVER и B760M-SILVER формата ATX и mATX соответственно получили по 4 слота DIMM, что позволяет устанавливать до 192 ГБ оперативной памяти DDR5. Такие платы подойдут для рабочих систем творческих профессионалов. Платы B760T-SILVER и B760NH-E форм-фактора Mini-ITX компания позиционирует, как идеальный выбор для компактных игровых, рабочих и домашних компьютеров. Эти платы поддерживают до 96 ГБ памяти DDR5 благодаря двум слотам DIMM.

Среди других особенностей представленных новинок: поддержка интерфейсов PCIe Gen 5 для видеокарт и PCIe Gen 4 для M.2 накопителей, наличие видеовыходов HDMI 2.1 и DP 1.2 с поддержкой разрешений 4K и 8K, 2,5-гигабитные сетевые адаптеры, аудиокодек ALC1220, строгий и стильный внешний вид с чёрным текстолитом и серебристыми радиаторами, на подсистеме питания в том числе.

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Цены не уточняются, тем не менее, компания заявляет, что линейка обладает превосходными возможностями по привлекательной цене. Подробнее о каждой из плат можно ознакомиться по ссылкам: B760A-SILVER, B760M-SILVER, B760T-SILVER и B760NH-E.