Всё из-за оборванной линии где-то в слоях печатной платы.

Ryunosuke Kikuno, Unsplash

Немецкий специалист по ремонту электроники и по совместительству YouTube блогер KrisFix-Germany в новом видео показал процесс ремонта видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT со сложным дефектом, сообщает VideoCardz. Поступившая на ремонт видеокарта не выводила изображение и на начальном этапе диагностики мастер выяснил, что проблема связана с одним из каналов памяти. Можно было бы предположить, что сам чип памяти неисправен, но проблема оказалась в другом – повреждение сигнальной линии внутри печатной платы. Для подтверждения этого мастеру пришлось прозвонить все 180 контактов и один из них оказался оборван.

Тонкий провод тянется на обратной стороне печатной платы, выполняя роль обходного пути места разрыва. Источник: KrisFix-Germany, YouTube

Злополучная линия проходит внутри печатной платы, найти конкретную точку обрыва и восстановить соединение не получится, но можно сделать внешнее соединение. Для этого потребовалось вручную просверлить печатную плату рядом с оборванным контактом чипа памяти, воспользовавшись карбидным сверлом диаметром 0,4 мм, затем продеть в это отверстие тонкий медный провод толщиной 0,2 мм и прикрепить к контакту оборванной линии. Тянуть провод по всей видеокарте, увеличивая длину соединения, нельзя, нужно найти путь оборванной сигнальной линии и по нему проложить провод примерно той же длины. Чтобы припаять провод, нужно выбрать удачное место до обрыва линии, зачистить печатной плату, проверить целостность в этой точке, а только затем паять. Опыт KrisFix позволил сделать это, после чего оставалось установить на место чип памяти и графический процессор. В конечном итоге видеокарте удалось вернуть полную работоспособность.

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