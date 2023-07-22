Процессоры ожидают осенью, возможно, мы увидим 96-ядерные модели.

Инсайдеры ранее предсказывали возможный осенний дебют новых процессоров AMD Ryzen Threadripper на базе архитектуры Zen 4, похоже, что всё к этом идёт — накануне в Сети впервые показался первый процессор из новой линейки Threadripper 7000, сообщает VideoCardz. Каким количеством ядер AMD планирует наделить новые процессоры — один из наиболее интересных вопросов. Известно, что Threadripper используют ту же основу, что и серверные EPYC, а новые EPYC 9004 (Genoa) впервые предложили 96 ядер. Находка энтузиастов позволяет предположить, что Threadripper 7000 с таким количеством ядер появятся.

В базе данных Puget Bench отметился Ryzen Threadripper PRO 7985WX. Процессор 64-ядерный, но судя по цифровому обозначению, это не топовая модель линейки, может появиться ещё какой-нибудь 7995WX, вот тут и модно ожидать 96 ядер, считают специалисты. В базе данных также осталась информация о проверочной плате AMD BoulderGulch-STP и то, что для теста использовалась 8-канальная DDR5-5600 общим объёмом 256 ГБ. По слухам, такие возможности соответствуют платформе LGA-6096, которая также обеспечит поддержку 128 линий PCIe Gen 5. Возможно, AMD также выпустит линейку Threadripper 7000 для HEDT систем LGA-4844, в данном случае ожидают поддержку 4-канальной памяти и 64 линии PCIe Gen 5. Ориентировочная дата релиза — октябрь этого года.