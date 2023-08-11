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NVIDIA исправила проблемы с производительностью в Ratchet & Clank при включении DirectStorage
Доступен новый хотфикс GeForce Hotfix 537.09

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Ganesh Ravikumar, Unsplash

NVIDIA выпустила хотфикс драйвер 537.09, который исправляет одну из проблем недавнего WHQL выпуска, а именно нестабильную производительность в Ratchet & Clank: Rift Apart при использовании технологии DirectStorage и некоторых внутриигровых настроек, сообщает TechPowerUp.

Как уже отмечалось ранее, специалисты ресурса ComputerBase описывали странности, с которыми столкнулись во время тестирования игры – производительность видеокарт NVIDIA снижалась при включении технологии ускорения загрузки от Microsoft. Дело в том, что Ratchet & Clank: Rift Apart – первый проект с поддержкой DirectStorage 1.2 и один из первых с поддержкой специальной реализации NVIDIA RTX IO, которая работает на основе DirectStorage, оптимизируя распаковку игровых ресурсов на графических процессорах видеокарт NVIDIA.

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Что было причиной снижения производительности, не уточняется, можно лишь предположить, что это влияние дополнительной нагрузки на GPU и драйвер был недостаточно хорошо оптимизирован для распределения ресурсов.

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#nvidia #игры #драйверы
Источник: nvidia.custhelp.com
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