И ещё двух игр. Все три новинки поддерживают DLSS 2.

Накануне стал доступен новый WHQL драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 536.99, в нём инженеры реализовали поддержку новых игр с DLSS, в первую очередь стоит упомянуть долгожданную Baldur’s Gate 3, где на видеокартах GeForce RTX 40 технология DLSS 2 может поднять частоту кадров практически в два раза. Также драйвер приносит поддержку для асимметричного ужастика от третьего лица The Texas Chain Saw Massacre и стратегии Gord – данные проекты тоже поддерживаются DLSS второй версии.

Драйвер предлагает шесть новых настроек GeForce Experience и исправляет пять ошибок: разрывы и дрожание изображения в кат-сценах Control; низкую стабильность при применении фильтров GeForce Experience в Battlefield 2024, а также других играх при активации технологии DLSS 3; проблемы со стабильностью Dead Space; проблемы со звуком в Elgato Wave Link при использовании эффектов NVIDIA Broadcast.

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Остаются актуальными проблемы производительности Halo Infinite на видеокартах Maxwell, а также стабильности частоты кадров в Ratchet & Clank: Rift Apart при использовании Reflex с DirectStorage – ранее специалисты отметили снижение производительности в этой игре на видеокартах NVIDIA при активации технологии быстрой загрузки. На видеокартах GeForce GTX 10 и RTX 20 возможны непредвиденные зависания при включении аппаратно-ускоренного планирования графического процессора в Windows и NVIDIA SLI, а во время теста оперативной памяти OCCT в журнале событий Windows может регистрироваться ошибка nvlddmkm. На драйверах R530 возможно мерцание чёрного экрана в режиме сжатия потока, а в приложениях на основе Chromium могут появляться шахматные узоры.

Это ещё не всё. В DaVinci Resolve возможна пониженная производительность в некоторых сценариях, а для GeForce RTX 4060 подтверждена проблема мониторинга энергопотребления в состоянии простоя. Подробнее в официальных примечаниях к выпуску.