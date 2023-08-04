Ситуацию легко исправить, но игре всё равно нужен быстрый SSD.

Игра Ratchet & Clank: Rift Apart получила поддержку новой версии Microsoft DirectStorage, а также NVIDIA RTX IO, которая использует DirectStorage, оптимизируя процесс распаковки игровых ресурсов в соответствии с возможностями видеокарт GeForce RTX. В Ratchet & Clank данные технологии снижают производительность видеокарт NVIDIA, выяснили специалисты немецкого ресурса ComputerBase, передаёт Tom’s Hardware.

Удаление из каталога игры файлов dstorage.dll и dstoragecore.dll, отвечающих за работу DirectStorage, привело к 10% повышению частоты кадров на GeForce RTX 4080 в разрешении 4K. Частота кадров в статистике редких событий повысилась до 26%. Видеокарты AMD Radeon данной проблеме подвержены не были, а Intel Arc в ComputerBase не проверяли. Ещё специалисты отметили, что чем медленнее накопитель, тем сильнее негативное влияние на производительность видеокарты. Тем не менее, ситуацию спасает то, что без DirectStorage пока можно обойтись — в ComputerBase не заметили значимых изменений в скорости загрузки или производительности после удаления файлов, тем не менее, игре необходим быстрый SSD.

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Причины сложившейся ситуации неизвестны, возможно, это ошибка или недостаточно хорошая оптимизация технологии. С другой стороны, не исключено, что DirectStorage и RTX IO в какой-то степени будут влиять на производительность видеокарты, ведь вся нагрузка по распаковке игровых ресурсов переносится с центрального на графический процессор.