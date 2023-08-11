Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Частота кадров в Atlas Fallen увеличивается при отключении E-ядер на гибридных процессорах Intel
Судя по всему, игра не видит разницы между разными типами ядер.

реклама

Jeremy Bezanger, Unsplash

Похоже, разработчики игры Atlas Fallen не реализовали должную оптимизацию для гибридной архитектуры Intel с производительными P- и эффективными E-ядрами, поскольку отключение последних приводит к значительному повышению частоты кадров, сообщают в TechPowerUp.

Источник: TechPowerUp

Игра отлично распараллеливается, но специалисты заметили, что она одинаково нагружает P- и E-ядра, чего быть не должно. На E-ядра должна ложиться второстепенная нагрузка, например, обработка аудио, физики, распаковка ресурсов. Характер подобной нагрузки прерывистый, однако Atlas Fallen не видит разницы между разными типами ядер, одинаково используя их для основных потоков, а поскольку E-ядра значительно медленнее, они «тормозят» быстрые P-ядра и общая производительность снижается.

реклама

Тестирование на Intel Core i9-13900K показало, что при отключении E-ядер производительность значительно увеличивается, при использовании DirectX 12 частота кадров возрастает на 37,5%, а при использовании Vulkan – на 29,6%.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #игры #rpg #оптимизация #atlas fallen
Источник: techpowerup.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
9
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
1
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
9
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
42
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
7
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
22
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
1
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
27

Сейчас обсуждают

Alex Boch
13:05
Ого, если все так и есть, как тут написано - кто то только что прокакал огромный рынок телекома. Это как с Volkswagen, имеющий долгов на 170 млрд $ и находящийся сейчас в полной попе, но при этом брос...
«Ростех» начал поставлять операторам связи российские базовые станции 4G LTE
АЛЕКСАНДР МЕЗЕНЦЕВ
13:03
Для поставщиков оружина на 404 это бизнес и ничего более,это надо понимать.Ну и естессно,за счет этой окраины обновить свое вооружение.Это понимает и клоун,НО,он понимает и то,что он у руля,пока опуск...
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
Ник Хобо
13:02
Легендарной была GTX 970. Шестидесятая больше походила на годую пятидесятку, прямо как в этом поколении.
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
Максим Прокопов
12:49
Поддерживаю, вообще не связанные новости... Они заранее сообщают до какого года и какие конкретно выпуски систем будут поддерживаться, и это касается не только win 7, win XP тоже многие хотели бы увид...
Microsoft и МИД РФ выдвинули взаимные обвинения
Ван Хельсинг
12:49
И что вы сделаете?
Microsoft и МИД РФ выдвинули взаимные обвинения
Megard
12:44
Что за бред "прекращении поддержки одной из своих популярных операционных систем — Windows 7", ее поддержка уже давно прекратилась.
Microsoft и МИД РФ выдвинули взаимные обвинения
JM+
12:37
Ну вспоминай теперь всю жизнь.
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
Борис Орлов
12:36
Ждём оптические коннекторы вместо HDMA и USB.
Будущие версии PCIe Express будут использовать оптические технологии
Камал Алиев
12:35
Амудэ в перед😁
Qualcomm готовит 8-, 10- и 12-ядерные процессоры для конкуренции с Apple M
JM+
12:31
Салом запахло
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем