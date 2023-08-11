Судя по всему, игра не видит разницы между разными типами ядер.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Похоже, разработчики игры Atlas Fallen не реализовали должную оптимизацию для гибридной архитектуры Intel с производительными P- и эффективными E-ядрами, поскольку отключение последних приводит к значительному повышению частоты кадров, сообщают в TechPowerUp.

Игра отлично распараллеливается, но специалисты заметили, что она одинаково нагружает P- и E-ядра, чего быть не должно. На E-ядра должна ложиться второстепенная нагрузка, например, обработка аудио, физики, распаковка ресурсов. Характер подобной нагрузки прерывистый, однако Atlas Fallen не видит разницы между разными типами ядер, одинаково используя их для основных потоков, а поскольку E-ядра значительно медленнее, они «тормозят» быстрые P-ядра и общая производительность снижается.

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Тестирование на Intel Core i9-13900K показало, что при отключении E-ядер производительность значительно увеличивается, при использовании DirectX 12 частота кадров возрастает на 37,5%, а при использовании Vulkan – на 29,6%.