Подлинность снимков неизвестна, но конфигурация совпадает с той, что предсказывали инсайдеры.

Инсайдеры предсказывают, что будущие APU компании AMD под кодовым названием Strix Point будут объединять ядра на разных версиях архитектуры Zen 5, так 12-ядерная модель якобы получит комбинацию из четырёх ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5C. В отличие от подхода Intel с объединением разных архитектур, Zen 5 и Zen 5C в основном отличаются объёмом кэш-памяти и частотным потенциалом, технология SMT поддерживается обеими, поэтому 12-ядерный процессор также будет 24-поточным. Сегодня на сайте Performancedatabases энтузиасты заметили скриншот, предположительно демонстрирующий описанный выше мобильный процессор Strix Point серии Ryzen 8000, сообщает VideoCardz.

CPU-Z не полностью распознает процессор, но определяет совместимый набор инструкций и объём кэш-памяти, с другой стороны, скриншот HWiNFO подтверждает, что рассматриваемый процессор является 45-ваттным вариантом Strix Point, изготовленным по 4-нм технологии. Очевидно, что программы ещё неспособны правильно определить частоты, но данные по конфигурации ядер совпадают с прогнозами инсайдеров. Похоже, что кэш 1-го уровня для данных имеет размер 48 КБ, а кэш инструкций — 32 КБ. Кроме того, каждое ядро Zen 5 получило по 1 МБ кэш-памяти, в то время как ядра Zen 5C сгруппированы в кластеры, каждый из которых имеет общую кэш-память 2-го уровня 1 МБ, если допустить, что утилиты правильно распознали эту информацию и сами скриншоты достоверны.

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В VideoCardz считают, что скриншот является признаком активного тестирования инженерных образцов APU Strix Point, квалификационные образцы, вероятно, появятся не ранее конца года.