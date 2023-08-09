Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Для любителей бело-бирюзовых расцветок ASUS представила видеокарты GeForce RTX 40 TX Gaming
Правда серия доступна только в Китае.

реклама

На китайском рынке ассортимент различных дизайнов и расцветок компьютерных комплектующих шире, что несомненно является преимуществом для покупателей, которым важна не только производительность, но и внешний вид системы. Так компания ASUS ранее представила в Китае видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Atlas Shark в линейке Megalodon, которые получили акулью тёмно-серую расцветку. Теперь видеокарты с аналогичной конструкцией появились и в бело-бирюзовой расцветке – компания выпустила новую серию под названием TX GAMING, сообщает VideoCardz.

TX GAMING GeForce RTX4070-O12G. Источник: ASUS

В серии TX GAMING доступно три модели: GeForce RTX 4070, 4060 Ti и 4060, – все имеют размеры 317×136×54 мм, которые в основном обусловлены применением крупных трёхвентиляторных систем охлаждения. Такая конструкция кажется избыточной для RTX 4060 с энергопотреблением 115 Вт, с другой стороны, вентиляторы будут позже включаться и работать с меньшей скоростью и меньшим уровнем шума. Все три модели уже стали доступны для покупки в Китае, так RTX 4060 стоит от 2789 юаней, RTX 4060 Ti от 3789 юаней и RTX 4070 – от 5289 юаней.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #asus
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA GeForce Game Ready драйвер 536.99 оптимизирован для Baldur’s Gate 3
Три новинки NVIDIA в профессиональной серии видеокарт RTX Ada получили от 20 до 32 ГБ видеопамяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
18
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
8
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
13
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
5
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
2
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
10
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
40
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
80
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
6
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
12
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
10

Сейчас обсуждают

Roditch
13:53
В РФ рыба стоит дороже мяса. Дальневосточный краб в московском магазине может стоит дешевле, чем в дальневосточном.
Компания из США обвинила российских рыбаков в умышленном демпинге и приостановила добычу рыбы
Roditch
13:50
Тактика НАТО предполагает использование танков в связке с БМП для зачистки территории, а не прорыва. Другая тактика их использования приведёт к неоправданным потерям.
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
Артём Николаев
13:50
Тогда они перекалываются с флангов или/и оказываются в котле. Это раньше животные собирались в стада т.к. так проще защищаться от хищников. Теперь высокая концентрация юнитов в одном месте позволяет ...
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
Александр Сазанцов
13:41
Потому что рашисты умные и мудрые. Зачем вылазить из окопа, когда с противоположной стороны, подрываясь на минах, скачут смешные цели для тира, еще вчера утащеные с пляжа за ногу военкомами и держащие...
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Виктор Семёнов
13:40
Главное что бы не прорвались до красной линии
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
Roditch
13:39
Для подобный вещей используют штурмовики или бомберы, а использовать транспортник в роли бомбардировщика или штурмовика... Ну такая себе идея. Больше на распил военного бюджета похоже.
В Японии хотят запускать ракеты дальнего радиуса действия со своего грузового самолета C-2
+][+
13:36
Наверно потому, что это цены для очень крупного опта, когда её отгружают сразу с борта судна оптовику, соответственно нет наценки на предварительную обработку, хранение и транспортных.
Компания из США обвинила российских рыбаков в умышленном демпинге и приостановила добычу рыбы
Eppius
13:34
Если собрать эти танки в единый ударный кулак и двинуть на узком участке фронта на прорыв то они могуть прорваться. А в образовавшуюся брешь пойдут толпой леопрады и начнут его расширять. Что тогда д...
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
Alex-IT
13:33
Благодарю за дополнение.
В Бурятии начато строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа
Alex-IT
13:32
На Украине коррупция гораздо лучше развита. Там даже собственных солдат на органы продают для американцев и европейцев.
В Бурятии начато строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем