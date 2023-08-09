Правда серия доступна только в Китае.

На китайском рынке ассортимент различных дизайнов и расцветок компьютерных комплектующих шире, что несомненно является преимуществом для покупателей, которым важна не только производительность, но и внешний вид системы. Так компания ASUS ранее представила в Китае видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Atlas Shark в линейке Megalodon, которые получили акулью тёмно-серую расцветку. Теперь видеокарты с аналогичной конструкцией появились и в бело-бирюзовой расцветке – компания выпустила новую серию под названием TX GAMING, сообщает VideoCardz.

TX GAMING GeForce RTX4070-O12G. Источник: ASUS

В серии TX GAMING доступно три модели: GeForce RTX 4070, 4060 Ti и 4060, – все имеют размеры 317×136×54 мм, которые в основном обусловлены применением крупных трёхвентиляторных систем охлаждения. Такая конструкция кажется избыточной для RTX 4060 с энергопотреблением 115 Вт, с другой стороны, вентиляторы будут позже включаться и работать с меньшей скоростью и меньшим уровнем шума. Все три модели уже стали доступны для покупки в Китае, так RTX 4060 стоит от 2789 юаней, RTX 4060 Ti от 3789 юаней и RTX 4070 – от 5289 юаней.