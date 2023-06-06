Видеокарта получила приятный дизайн и систему охлаждения с тремя вентиляторами.

В Китае представлено довольно много эксклюзивных дизайнов комплектующих, производители выпускают даже целые тематические серии. Так недавно ASUS представила вариант NVIDIA GeForce RTX 4070 под названием ATS (Atlas Shark), который является частью серии Megalodon (кит. 巨齿鲨显卡). Серия выпускается в Китае уже не первый год, сообщает VideoCardz.

реклама

Что касается спецификаций, вариант получил заводской разгон со стандартных 2475 до 2520 МГц, а благодаря фирменному ПО GPU Tweak частоту можно повысить до 2550 МГц. В остальном всё соответствует стандарту, используется урезанный вариант графического процессора AD104 с CUDA-ядрами в количестве 5888 единиц и 12 ГБ видеопамяти.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Дизайн видеокарта получила довольно приятный, она выполнена преимущественно в тёмно-серых оттенках, по бокам кожуха присутствуют полупрозрачные синие вставки, а на бэкплейте футуристичный рисунок с силуэтом вымышленной героини, вероятно, персонажа или маскота бренда. Система охлаждения видеокарты занимает 2,5 слота расширения и получила три вентилятора на двойном шарикоподшипнике. В крыльчатке вентиляторов предусмотрено периферийное кольцо для увеличения давления воздуха. Дополнительное питание реализовано с помощью одного 8-контактного разъёма. Цена на данный момент неизвестна.