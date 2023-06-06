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ASUS представила GeForce RTX 4070 Atlas Shark в серии Megalodon для Китая
Видеокарта получила приятный дизайн и систему охлаждения с тремя вентиляторами.
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В Китае представлено довольно много эксклюзивных дизайнов комплектующих, производители выпускают даже целые тематические серии. Так недавно ASUS представила вариант NVIDIA GeForce RTX 4070 под названием ATS (Atlas Shark), который является частью серии Megalodon (кит. 巨齿鲨显卡). Серия выпускается в Китае уже не первый год, сообщает VideoCardz.

Источник: ASUS China

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Что касается спецификаций, вариант получил заводской разгон со стандартных 2475 до 2520 МГц, а благодаря фирменному ПО GPU Tweak частоту можно повысить до 2550 МГц. В остальном всё соответствует стандарту, используется урезанный вариант графического процессора AD104 с CUDA-ядрами в количестве 5888 единиц и 12 ГБ видеопамяти.

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Дизайн видеокарта получила довольно приятный, она выполнена преимущественно в тёмно-серых оттенках, по бокам кожуха присутствуют полупрозрачные синие вставки, а на бэкплейте футуристичный рисунок с силуэтом вымышленной героини, вероятно, персонажа или маскота бренда. Система охлаждения видеокарты занимает 2,5 слота расширения и получила три вентилятора на двойном шарикоподшипнике. В крыльчатке вентиляторов предусмотрено периферийное кольцо для увеличения давления воздуха. Дополнительное питание реализовано с помощью одного 8-контактного разъёма. Цена на данный момент неизвестна.

Источники
ASUS China
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #asus
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