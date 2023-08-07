В инсайдерских сборках появились проблемы.

Системные требования Windows 11 ранее неоднократно становились предметом обсуждения, в частности, официально операционная система не поддерживается на большом количестве ещё вполне актуальных систем без поддержки доверенного платформенного модуля TPM. Энтузиасты смогли обойти это и другие требования благодаря лазейкам, доступным в установщике, а сама операционная система в общем и целом работает и без TPM, даже на устаревшем оборудовании, не без проблем и ограничений, но работают. Как сообщает Neowin, в сообществе ресурса Deskmodder появились опасения, что со временем Microsoft может заблокировать установку Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании.

Опасения не беспочвенные, так пользователю сообщества Deskmodder не удалось установить новую тестовую сборку Windows 11 25905 с канала Canary на устаревшее оборудование. Одна из систем основывалась на процессоре Intel Core 2 Duo T6500, другая — на процессоре AMD Turin II P650. Предыдущие сборки Windows 11 устанавливались на подобные системы без проблем, естественно, при отключении проверки системных требований вручную или сторонними утилитами.

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Что интересно, интеграция установочного файла Install.wim от тестовой Windows 11 25905 в ISO-образ предыдущих сборок не решила проблему, иными словами, определённо какие-то ограничения внесены в сам файл Install.wim. Ранее сегодня сообщалось, что из списка совместимых с Windows 11 процессоров внезапно исчезли 44 модели Intel.