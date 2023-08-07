При установке его можно отключить.

В недавней бета-версии графического драйвера Intel для видеокарт Arc и Iris Xe специалисты TechPowerUp обнаружили изменение, которое не было задокументировано — в установщике по умолчанию включён компонент для сбора телеметрии Compute Improvement Program (CIM). Во время установки пользователь об этом может и не узнать, поскольку для выбора компонентов нужно на определённом этапе самостоятельно перейти в соответствующий раздел установщика драйвера и вручную отключить ненужные компоненты. Пользователи, привыкшие быстро прощёлкивать весь процесс установки, обычно, не придают значения подобным опциям, а значит получат в системе нового гостя, который будет в фоновом режиме отслеживать использование и производительность не только видеокарты, но и всего ПК, пишут специалисты.

Intel создала специальную веб-страницу, на которой разъясняется, что такое CIP и каков объем сбора данных. Утверждается, что CIP не занимается сбором контактных данных, конфиденциальной личной информации и точного местоположения, за исключением страны. В TechPowerUp отметили, что телеметрия NVIDIA устанавливается и включается без спроса и от неё нельзя отказаться, AMD предоставляет возможность отключить сбор данных после установки драйвера, так что подход Intel даже лучше, чем у других компаний, просто нужно быть внимательнее при установке драйвера и проверять дополнительные опции. Тем не менее, поклонники компании могут разрешить телеметрию, возможно, это поможет Intel быстрее оптимизировать драйвера для видеокарт и сделать решения Arc ещё привлекательнее для геймеров.