Ожидается презентация новой серии.

Madhuvan Yadav, Unsplash

Ожидается, что Intel представит семейство процессоров Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake до конца этого года, и сентябрьское мероприятие Innovation 2023 кажется идеальным для этого, тем более, что компания и ранее использовала Innovation для презентации новинок потребительского класса. Список докладов Innovation 2023 подтверждает, что один из них будет посвящён исключительно архитектуре Meteor Lake. Также компания планирует представить в рамках мероприятия новый план с особым акцентом на искусственный интеллект (ИИ), сообщает VideoCardz. Процессоры Meteor Lake впервые предложат ядра для ускорения алгоритмов ИИ с новым нейронным сопроцессором, известным как VPU (Versatile Processing Unit).

Хотя Intel уже раскрыла некоторые подробности об архитектуре Meteor Lake, множество деталей остаются неизвестными. Что касается нового брендинга и новых серий, Meteor Lake ожидаются только на мобильной платформе под брендом Core Ultra, на сегодняшний день предполагается, что мобильная серия Core без приставки Ultra будет представлена обновлёнными процессорами Raptor Lake.

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Дизайн Meteor Lake многокристальный, дезагрегированный или плиточный, как называют его в Intel. Вычислительная плитка производится по собственной технологии Intel с коммерческим названием Intel 4. По слухам, максимальная конфигурация ядер вычислительной плитки 6P+8E, производительные основаны на архитектуре Redwood Cove, эффективные — Crestmont. Также в числе отдельных кристаллов плитка SoC, включающая ещё два ядра LP-E, графическая плитка, которая, как ожидается, предложит до 8 ядер Xe-LPG.

Intel Innovation стартует 19 сентября.