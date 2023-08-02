Пока всё выглядит гораздо лучше, чем в предыдущем поколении.

Onur Binay, Unsplash

Только что сообщалось о подготовке компанией AMD профессиональных видеокарт Radeon Pro W7600 и W7500, их могут представить уже на следующей неделе. Появление W7500 может означать, что в ближайшее время компания выпустит аналогичную модель для потребительского рынка, предположительно, назвав её Radeon RX 7500 или RX 7500 XT. Это подтверждает Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @All_The_Watts, по его информации один из вариантов RX 7500 получит графический процессор с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 28 единиц (1792 потоковых процессора), скорее всего, это будет урезанная версия Navi 33. Также инсайдер приписывает видеокарте 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с чипами 16 Гбит/с, вероятно, стоит ожидать 128-битную шину. Энергопотребление составит около 130 Вт.

Остаётся надеяться, что Radeon RX 7500 и RX 7500 XT не отрежут лишнего, как в случае с RX 6400 и RX 6500 XT, которые получили не только слабую подсистему питания и всего лишь четыре линии PCIe Gen 4, но и урезанный медиа движок. Предпосылок к этому нет, если видеокарта будет основана на том же чипе, что и RX 7600, т.е. на Navi 33, у которого присутствует поддержка кодирования и декодирования AV1, матричные блоки для ускорения ИИ алгоритмов. Сроки, уровень производительности и цена инсайдером не называются.