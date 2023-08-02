По слухам, её могут представить вместе с W7600 уже на следующей неделе, есть первые изображения.

Ранее в Сети засветилась Radeon Pro W7600, предположительно, новая видеокарта AMD в профессиональной линейке. Сегодня специалисты VideoCardz подтверждают, компания готовит обновление, но не из одной, а из двух видеокарт — это модели W7600 и W7500. Обе оснащены 8 ГБ памяти GDDR6 и графическим процессором Navi 33, старшая получит его полную версию, а младшая урезанную, насколько, пока неизвестно. Обе модели получили однослотовую конструкцию и четыре разъёма DisplayPort 2.1, охлаждение W7600 чуть крупнее, что хорошо видно на опубликованном сравнительном изображении.

В VideoCardz полагают, что обе модели впервые для семейства RDNA 3 будут использовать один 6-контактный разъем дополнительного питания и это означает, что их энергопотребление не превысит 150 Вт. На самом деле, ожидаемая мощность куда меньше этого значения. Представить новинки должны на профессиональной выставке SIGGRAPH, которая начинается на следующей неделе. Ну а для обычного потребителя появление такой модели, как W7500 может служить предзнаменованием Radeon RX 7500, хотя никакой информации о подобных бюджетных моделях нет, даже со стороны инсайдеров. Напротив, в AMD подтвердили выпуск в третьем квартале новых видеокарт «для энтузиастов», вероятно, RX 7800 и RX 7700.