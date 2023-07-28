Решение, вероятно, основано на чипе Navi 33.

Новый отчёт в онлайн базе данных популярного бенчмарка Geekbench указывает на подготовку компанией AMD следующего профессионального ускорителя RDNA 3 — это Radeon Pro W7600. По предположениям специалистов VideoCardz, новая модель будет основана на графическом процессоре Navi 33. На это указывает идентификатор GFX1102, имеющий отношение к некоторым мобильным и настольным моделям RX 7700 и RX 7600 на базе Navi 33. Программное обеспечение зарегистрировало частоту графического процессора 1940 МГц и это на 310 МГц меньше, по сравнению с игровым вариантом. Возможно, влияние на частоту оказала система охлаждения, профессиональные модели обычно оснащаются охлаждением нагнетательного типа с центробежным вентилятором или ещё более простыми однослоговыми решениями.

Что касается подсистемы памяти, на удивление, видеокарте досталось 8 ГБ GDDR6, хотя профессиональные решения зачастую получают больше памяти, чем игровые аналоги. Также неизвестно, будут ли использоваться чипы с коррекцией ошибок ECC, в W6600 прошлого поколения чипы использовали обычные.

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Официально Radeon Pro W7600 не анонсирована, но официальную информацию о модели можно ожидать в следующем месяце, к конференции SIGGRAPH, которая открывается 6 августа и соберёт специалистов в области компьютерной графики.