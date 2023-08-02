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Аналитики сообщают о наплыве бывших в употреблении чипов DDR4 на DRAM рынок
Из серверных модулей их будут перепрошивать для использования в потребительских продуктах.

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Jeremy Zero, Unsplash

Аналитики сообщают о притоке на рынок DRAM чипов памяти, бывших в употреблении. Чипы выпаиваются из списанных серверных модулей DDR4 и перепрошиваются для производства электроники потребительского класса, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на специалистов TrendForce, которые отметили тревожную тенденцию в своём Twitter (заблокирован в РФ). Вероятно, это следствие наплыва серверной DDR4, от которой дата-центры избавляются с переходом на новые DDR5 платформы. Преимущественно все эти чипы произведены по старым техпроцессам, поэтому в основном их перепрофилируют для работы на спецификациях DDR4-3200.

В своём отчёте аналитики TrendForce прогнозируют на 3 квартал 2023 года снижение средней цены продажи DRAM на спотовом рынке до 5%. По-прежнему наблюдается избыток DDR4, что позволяет ожидать снижение цен на 3…8%. По прогнозам, цены на память DDR5 будут ежеквартально изменяться на 0…5% в сторону снижения. Что также может быть интересно, рынок графической памяти GDDR6 находится в состоянии избыточного предложения, но в третьем квартале прогнозируют рост спроса на 16-гигабитные чипы, ожидается пиковый сезон, в частности, стимулировать спрос должна линейка NVIDIA GeForce RTX 40. Стоит добавить, что AMD подтвердила выпуск в третьем квартале новых видеокарт в линейке Radeon RX 7000. Несмотря на рост спроса, аналитики прогнозируют снижение цены GDDR6 в диапазоне 0…5%.

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#ddr4 #оперативная память #dram
Источник: tomshardware.com
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