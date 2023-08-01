Но новая версия браузера будет доступна только пользователям новых ОС.

Сегодня веб-браузер Mozilla Firefox обновится до версии 116, но только у пользователей современных операционных систем, сообщает gHacks. Пользователи Windows 7, 8 и 8.1, а также macOS 10.14, 10.13 и 10.12 это обновление не получат, их переведут на ветку с долгосрочным обслуживанием (ESR), где 115 версия браузера продолжит получать обновления безопасности до сентября 2024 года. Среди основных изменений Firefox 116 специалисты перечисляют новые исправления безопасности, дальнейшее улучшение интерфейса в режиме проигрывания видео с наложением «картинка в картинке», новые сочетания клавиш и ускорение передачи по протоколу HTTP/2, особенно в сетях с повышенной задержкой.

Ранее в режиме воспроизведения «картинка в картинке» наконец-то добавили таймлайн с возможностью перемотки видео, а теперь появился ползунок для регулировки громкости, таким образом, интерфейс инструмента всё больше похож на полноценный плеер. Сочетание клавиш Ctrl+Shift+T теперь повторно открывает не только последнюю закрытую вкладку или предыдущий сеанс, но и закрытые окна браузера, а для переключения на боковые панели закладок и истории просмотра можно использовать сочетания Ctrl+B и Ctrl+H соответственно. В числе других нововведений возможность копировать и вставлять в браузер любые файлы из операционной системы.