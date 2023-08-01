Слухи о промежуточной версии GPU ходили ещё до выхода линейки.

Слухи о подготовке компанией Intel трёх графических процессоров для линейки видеокарт Arc Alchemist, ходившие ещё до её релиза, наконец-то подтверждаются изменениями в Linux драйверах Mesa. Также накануне стал доступен драйвер Intel, который принёс поддержку новых видеокарт Arc A570M и A530M. Да, именно эти видеокарты первыми получили ACM-G12, промежуточную версию GPU с 16 ядрами Xe в полной конфигурации, которая расположится между флагманским ACM-G10 (32 ядра) и ACM-G11 (8 ядер) для видеокарт начального класса. Находка принадлежит Twitter (заблокирован в РФ) блогеру @SquashBionic, который также ранее сегодня поделился некоторыми подробностями о будущей интегрированной графике Battlemage в процессорах Intel Lunar Lake.

В драйвере также зарезервированы идентификаторы и для других видеокарт на базе ACM-G12, отмечает VideoCardz. Возможно, появятся настольные аналоги, которые разнообразили бы выбор в бюджетном сегменте и предложили покупателям альтернативу сильно урезанным AMD Radeon RX 6400 и RX 6500 XT, а также устаревшим NVIDIA GeForce GTX 1650 и GTX 1660. Также на рынке до сих пор не появилась модель Arc A580, которая была анонсирована на старте линейки Alchemist в прошлом году. Может быть, данная видеокарта наконец-то объявится к осени, став альтернативой GeForce RTX 3050, если судить по производительности других решений Intel в линейке.