Количество вычислительных блоков якобы уменьшится, но это компенсируют более широкими SIMD.

В этом году Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake с интегрированной графикой на базе архитектуры Xe-LPG с низким энергопотреблением, вариант Xe-HPG используется в дискретных видеокартах Alchemist. На настольных системах интегрированная Xe-LPG ожидается в процессорах Arrow Lake, а далее компания уже должна осуществить переход к следующему поколению графики Battlemage, как для дискретных видеокарт, так и для встроенных. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @SquashBionic, увлекающийся продукцией Intel, считает, что графика Xe2-LPG появится в энергоэффективных мобильных процессорах Lunar Lake, передаёт Wccftech. Более того, блогер назвал некоторые интересные архитектурные изменения.

В роли инсайдера @SquashBionic пока не запомнился, поэтому к информации стоит относиться скептически, но блогер утверждает, что интегрированная графика процессоров Intel Lunar Lake предложит 64 исполнительных блока EU в 8 ядрах Xe. Это меньшее количество блоков, по сравнению с графикой Iris Xe (до 96 EU), а также меньше, чем 128 EU, которые приписывают Meteor Lake. Небольшое количество исполнительных блоков объясняется предназначением Lunar Lake для мобильных устройств с низким энергопотреблением, однако утверждается, что разница в количестве ядер будет компенсирована архитектурными улучшениями — якобы архитектура Battlemage должна обеспечить хороший прирост производительности относительно Alchemist благодаря более широким блокам SIMD: SIMD16 в Battlemage против SIMD8 в Alchemist. Иными словами, 64EU в Battlemage предложат 1024 шейдерных блока, как и 128EU в Alchemist.

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В дополнение к новой графике процессоры Intel Lunar Lake также могут получить новый нейронный сопроцессор VPU (Versatile Processing Unit). На это указывают обновления драйверов Linux, отмечается со ссылкой на отчёт Phoronix. В драйверах сопроцессор Lunar Lake имеет обозначение VPU IP 4, в то время как вариант Meteor Lake — VPU IP 3.