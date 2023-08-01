Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Процессорам Intel Lunar Lake приписывают графику Battlemage и обновлённый нейронный сопроцессор VPU
Количество вычислительных блоков якобы уменьшится, но это компенсируют более широкими SIMD.

реклама

В этом году Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake с интегрированной графикой на базе архитектуры Xe-LPG с низким энергопотреблением, вариант Xe-HPG используется в дискретных видеокартах Alchemist. На настольных системах интегрированная Xe-LPG ожидается в процессорах Arrow Lake, а далее компания уже должна осуществить переход к следующему поколению графики Battlemage, как для дискретных видеокарт, так и для встроенных. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @SquashBionic, увлекающийся продукцией Intel, считает, что графика Xe2-LPG появится в энергоэффективных мобильных процессорах Lunar Lake, передаёт Wccftech. Более того, блогер назвал некоторые интересные архитектурные изменения.

В роли инсайдера @SquashBionic пока не запомнился, поэтому к информации стоит относиться скептически, но блогер утверждает, что интегрированная графика процессоров Intel Lunar Lake предложит 64 исполнительных блока EU в 8 ядрах Xe. Это меньшее количество блоков, по сравнению с графикой Iris Xe (до 96 EU), а также меньше, чем 128 EU, которые приписывают Meteor Lake. Небольшое количество исполнительных блоков объясняется предназначением Lunar Lake для мобильных устройств с низким энергопотреблением, однако утверждается, что разница в количестве ядер будет компенсирована архитектурными улучшениями — якобы архитектура Battlemage должна обеспечить хороший прирост производительности относительно Alchemist благодаря более широким блокам SIMD: SIMD16 в Battlemage против SIMD8 в Alchemist. Иными словами, 64EU в Battlemage предложат 1024 шейдерных блока, как и 128EU в Alchemist.

реклама

В дополнение к новой графике процессоры Intel Lunar Lake также могут получить новый нейронный сопроцессор VPU (Versatile Processing Unit). На это указывают обновления драйверов Linux, отмечается со ссылкой на отчёт Phoronix. В драйверах сопроцессор Lunar Lake имеет обозначение VPU IP 4, в то время как вариант Meteor Lake — VPU IP 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #intel lunar lake
Источник: wccftech.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Team Group выпускает JEDEC DDR5-6400 память ELITE в преддверии выхода новых процессоров Intel
Intel представила две новые видеокарты Arc и выпустила драйвер с исправлением для F1 23
Intel уверенно двигается к завершению сделки с Tower Semiconductor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
14
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
13
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
5
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
2
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
21
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
+
Почему слабеющий американский ВПК положит конец союзным отношениям США и Израиля
+
Thermalright выходит на рынок блоков питания с большим ассортиментом ATX 3.0 моделей
1

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
61
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
16
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
10
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
9
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
29

Сейчас обсуждают

Никита Волошин
12:46
видно что автор не разбирается а железе вприницпе
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
Dimkovski
12:44
Опять РЫГАрд.. 175тыс за самую дешёвую 4090, когда в магазине на три буквы лежат за 150. Не хило так 25рублей разница. Ну а по сути кому что... кому нужны лучи и 4К - тому не найти тянущую карту от АМ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
awl_
12:44
0.2 mm, а на фотках прям туристический коврик :) Интересно, это та же самая термопаста с фазовым переходом Honeywell или что-то другое.
Thermalright выпустила термопрокладку Helios, которая может заменить термопасту
Taketon
12:43
да да золотые конекторы и главное лыжная мазь!!!! без нее цвет не айс))))
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Apsheronsky tchai
12:42
А причина на самом деле одна - автор затычник. Да, он любит затычки, причем не только всякие GT 710, но и такие https://www.buttplugger.com/products/rgb-led-butt-metal-plugs
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
WOLF PACIFIER
12:41
Можно подумать Еленский там что-то решает.
Politico: У Украины есть план на случай гибели Зеленского
Ильдарт Вейдер
12:40
Вместо 6650ХТ - 6700 10 гигабайт. Тот же ценник
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
Я
12:40
ППО працуэ!
Российский Искандер или Украинское ПВО: какая ракета прилетела в жилой дом в городе Кривой рог
Михаил Крылов
12:40
Фортнайт тянет нормально, не надо заливать. Именно Зион 1270v2. Другое дело,что брать к зиону и ддр3 видюху 2060 просто глупо. Она не раскроется.
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
Джон Ренбо
12:40
Нвидиа дает хорошие цвета только при использовании своего кабеля displayport, который дорогой и поэтому все сидят на hdmi
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем