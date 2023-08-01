Он получит процессор AMD Ryzen 9 7945HX.

С приближением релиза игры Party Animals всё больше производителей компьютерного оборудования выпускают тематические устройства. Сообщается, что компания Mechrevo анонсировала в Китае мощный игровой ноутбук в жёлто-оранжевой расцветке с милыми героями будущего потенциально хитового многопользовательского казуального файтинга.

Судя по опубликованным в ITHome материалам, Mechrevo Dragon 16 Pro будет оснащён флагманским 16-ядерным ноутбучным процессором AMD Ryzen 9 7945HX. Скоро его подвинет Ryzen 9 7945HX3D, первый 3D V-Cache процессор для ноутбуков, но базовый 7945HX останется одним из лучших предложений в линейке и одним из быстрейших процессоров на рынке. Что касается графики, на выбор будут доступны 140-ваттные NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4070. Ноутбук также может похвастаться дисплеем с разрешением 2560×1600 240 Гц и яркостью 500 нит, охлаждением с испарительной камерой.

реклама

Дата выхода и цены пока не раскрываются, скорее всего, ноутбук будет продаваться только в Китае. Ранее стало известно, что Sapphire подготовила Radeon RX 7600 в стиле Party Animals, модель тоже была представлена в рамках выставки ChinaJoy 2023. Релиз самой игры запланирован на 20 сентября.