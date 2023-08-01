По слухам, консоль запланирована на следующий год.

Lucas Santos, Unsplash

Преемник популярной портативной игровой консоли Nintendo Switch может появиться в следующем году, комплекты разработки уже якобы разосланы ключевым партнёрам, передаёт VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса VGC. Аппаратное обеспечение Nintendo Switch уже несколько устарело, в основе устройства лежит чип NVIDIA Tegra X1, который впервые представили в 2015 году. Чип сочетает в себе ядра ARM Cortex A57 и A53, графику на базе архитектуры Maxwell, также в Switch используется 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, уже не впечатляет даже на фоне современных смартфонов.

Информации о технических характеристиках преемника Nintendo Switch пока очень мало. По ряду предположений, устройство могут не оснастить OLED экраном и перераспределить расходы на увеличение объёма встроенного накопителя. Вероятно, новая консоль должна получить и новый чип, какой, информации нет, но есть догадки, что это снова будет решение NVIDIA с поддержкой DLSS, что значительно увеличит возможности консоли при подключении к дисплеям с высоким разрешением.

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Несколько источников в комментариях VGC рассказали, что новая консоль по-прежнему должна поддерживать картриджи, а некоторые аналитики считают наиболее вероятным окном для запуска вторую половину следующего года.