Удивительно, но без VRR карта требует около 100 Вт в простое.

Robert Linder, Unsplash

В Сети можно встретить жалобы владельцев видеокарт AMD Radeon RX 7900 на повышенное энергопотребление в простое. Данная проблема чаще проявляется на конфигурациях с несколькими быстрыми дисплеями. Хотя инженеры AMD добились прогресса в новых драйверах, проблема всё ещё актуальна и возникает при определённых условиях, также встречается на прошлых поколениях карт AMD.

Редакторы немецкого издания ComputerBase недавно обновили тестовое оборудование для мониторинга энергопотребления, включая мониторы, среди которых появились модели с поддержкой переменной частоты обновления VRR, передаёт VideoCardz. Как оказалось, активация данной технологии в некоторых случаях может снизить энергопотребление в простое у видеокарт AMD Radeon RX. Так тестовая RX 7900 XTX при подключении к монитору Ultra HD 144 Гц требует до 104 Вт в простое, но при активации VRR энергопотребление снижается до 24 Вт.

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Тем не менее, окончательно проблему это не решает, поскольку другие видеокарты и без активации VRR в простое потребляют несколько десятков ватт. Странно, как это не заметили раньше, ведь динамическое изменение частоты обновления уже есть и на мониторах в бюджетном ценовом сегменте.

Сообщалось, что разработчики Microsoft также работают над новыми возможностями в Windows 11 для управления частотой обновления. В одном случае частоту обновления дисплеев на конфигурациях с несколькими мониторами можно будет менять в зависимости от динамичности контента, в другом — система будет снижать частоту обновления дисплеев с VRR в режиме экономии энергии.