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В Windows 11 улучшат управление частотой нескольких дисплеев и добавят DRR для экономии энергии
В июле система уже получила поддержку адаптивного управления яркостью.

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Sunrise King, Unsplash

В Microsoft продолжают работать над расширением совместимости Windows 11 и дисплеев с высокой частотой обновления. Это не удивительно, подобные дисплеи получают всё большее распространение среди пользователей, даже в бюджетном сегменте можно найти решения с частотой обновления от 100 до 165 Гц, кроме того, некоторые фирменные компьютеры Microsoft Surface комплектуются дисплеями 120 Гц с поддержкой VRR. Как сообщает Neowin, новейшая предварительная сборка Windows 11 на канале Canary принесла два важных изменения, связанных с оптимизацией энергопотребления.

Первое изменение поможет снизить энергопотребление быстрых дисплеев с поддержкой динамической частоты обновления (VRR), что важно для автономных устройств, таких как упомянутые выше Microsoft Surface. В режиме энергосбережения дисплей будет снижать частоту обновления (Dynamic Refresh Rate, DRR) для экономии энергии. Второе изменение касается конфигураций с несколькими быстрыми дисплеями и позволяет настраивать частоту обновления на каждом из них в зависимости от контента. Например, более высокое значение будет на мониторе, где запущена игра, а на втором мониторе со статическим контентом частота обновления будет понижена. Это также позволит снизить нагрузку на видеокарту и энергопотребление. Также в Neowin напоминают, что июльские обновления Windows 11 принесли поддержку адаптивного управления яркостью.

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#windows 11 #мониторы
Источник: neowin.net
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