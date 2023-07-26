Неужели Intel готовит обновление для своей линейки видеокарт.

Недавно в Сети снова заметили видеокарту Intel Arc A580 — промежуточный вариант в семействе Alchemist, который компания до сих пор не выпустила, несмотря на то, что он был представлен со всеми другими моделями около года назад. Возможно, компания придержала A580 по какой-то причине, например, чтобы накопить достаточно отбракованных кристаллов от старших моделей, а теперь планирует отсроченный запуск к осени. Причём A580 может быть не единственной подобной моделью, в базе данных Ashes of the Singularity засветилась A570M, сообщает Wccftech.

В отличие от Intel Arc A580, модель A570M не была анонсирована. В начальной мобильной линейке компания представила только A550M, графический процессор которой предлагал 16 ядер Xe. В настольной A580 заявлено 24 ядра Xe, но в мобильном сегменте такое количество ядер уже зарезервировано A730M, так что аналогами A580 и A570M вряд ли будут, можно предположить, что последняя получит 20 ядер Xe. В Сети есть следы патчей ядра Linux, где A570M присутствует в числе видеокарт, для которых реализуется поддержка.

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Задержку Intel Arc A580 в компании не комментировали, официальные планы по расширению линейки и выпуску новых моделей неизвестны, но ранее инсайдеры сообщали, что компания может готовить несколько новых моделей Alchemist+ с некоторыми доработками относительно оригинальной серии.