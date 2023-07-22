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Представленную в прошлом году Arc A580 снова заметили в тесте, Intel её так и не выпустила
Отличная и потенциально более дешёвая альтернатива RTX 3050 от NVIDIA.

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Возможно, кто-то уже не помнит, но в презентации настольных видеокарт Intel Arc была модель A580, которая спустя почти год так и не появилась в продаже, а могла бы стать отличным решением начального класса. Похоже, ещё не всё потеряно и A580 может появиться. Предпосылками этому можно считать, как недавние слухи о небольшом обновлении линейки видеокарт, так и периодическое появление в Сети следов этой видеокарты. Накануне A580 заметили в статистике бенчмарка GFXBench, сообщает Wccftech.

Источник: Intel Corporation

Спецификации Intel Arc A580 известны, видеокарта должна получить графический процессор с ядрами Xe в количестве 24 единиц, что означает наличие 3072 шейдерных блоков, памяти у модели 8 ГБ с 256-битной шиной. По характеристикам, карта должна быть быстрее GeForce RTX 3050 от NVIDIA, а по цене дешевле A750, которая официально стоит за рубежом 225 долларов США, но по скидкам часто продаётся ощутимо дешевле. В России A750 тоже можно найти в продаже, примерно за 25000 рублей, всё зависит от торговой сети, но примерно за эти же деньги продаются различные GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600.

Источник: GFX Bench

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Поэтому, если бы A580 появилась и стоила 150…180 долларов за рубежом, а в России до 20000 рублей, это была бы отличная альтернатива RTX 3050 по меньшей цене. Также видеокарта добавила бы разнообразия в бюджетный сегмент, где выбор крайне скудный, ниже RTX 3050 и RX 6600 располагаются урезанные RX 6400 или RX 6500 XT от AMD, устаревшие RX 580, GTX 1650 и 1660 от NVIDIA. Что касается результатов Intel Arc A580, в тестовых сценах Aztec Ruins Normal и Hight Tier модель показывает более высокие результаты в Offscreen тесте, по сравнению с RTX 3050.

Источник: GFX Bench
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#intel #видеокарты #intel arc
Источник: wccftech.com
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