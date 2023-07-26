Похоже, не из-за популярности и высокого спроса.

Šimom Caban, Unsplash

В последнее время неоднократно отмечался слабый интерес покупателей к видеокартам серии NVIDIA GeForce RTX 4060, но внезапно выясняется, что на китайских торговых площадках они постепенно переходят в категорию дефицитных. Так что же, высокий спрос? Похоже, что нет. В Wccftech, ссылаясь на китайский ресурс MyDrivers и форумы поставщиков оборудования Board Channels, сообщают, что NVIDIA якобы регулирует объёмы поставок данных моделей, чтобы избежать лавинообразного падения цен из-за скидок, размер которых становится предметом конкуренции между различными брендами. Зарубежные СМИ обращали внимание, что после начала продаж видеокарты GeForce RTX 4060 уже вскорости получали первые скидки, косвенно это может подтверждать заявления о невысоком спросе.

Как полагают специалисты, создание искусственного дефицита направлено на стимулирование панических покупок со стороны потребителей, которые выжидают более низкие цены. «Согласно последним новостям Board Channels, наблюдается серьёзный дефицит RTX 4060 Ti 8G от Zotac, GALAX и других брендов, самое раннее время, когда можно будет попытаться его восполнить, это начало августа», — пишет MyDrivers. «…возможно, опасаясь слишком резкого и сильного снижения цен в конкурентной борьбе, NVIDIA вводит определённый контроль…», «…это также может в определённой степени стимулировать спрос…».

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Считается, что слабый интерес к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 4060 в основном связан с разочаровывающим соотношением цены, характеристик и неубедительным приростом производительности между поколениями. Различные рецензенты отмечали, что оптимальные цены на новые модели класса 60 должны быть примерно на 50 долларов ниже.