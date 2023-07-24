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AMD 3D V-Cache теперь и в ноутбуках — 16-ядерный Ryzen 9 7945HX3D со 128 МБ L3 готовится к дебюту
В Сети замечен новый топовый ноутбук ASUS на базе этого процессора.

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Ritupon Baishya, Unsplash

Ещё один слух в отношении планов AMD сегодня находит подтверждение, накануне инсайдер опубликовал фото видеокарты Radeon RX 7900 GRE на 16 ГБ, а теперь Twitter* блогеры @9550pro и @Olrak29_ заметили в Сети информацию о подготовке ноутбука с мобильным 3D V-Cache процессором AMD, передаёт VideoCardz. Выпуск таких процессоров напрашивался с момента появления в мобильном сегменте семейства Ryzen 7045HX (Dragon Range) — это первые чиплетные мобильные процессоры AMD, которые являются адаптацией настольных решений в корпусе BGA, а значит компания может установить 3D V-Cache на эти модели также, как и на настольные аналоги.

Источник: LambdaTek / VideoCardz

Компания ASUS готовит ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 (g733pyv-ll046w) на базе AMD Ryzen 9 7945HX3D — наименование процессора однозначно указывает на применение дополнительного кэша 3D V-Cache. По кодовому обозначению ноутбука в Сети уже можно обнаружить предварительные характеристики и цены, так на сайтах Laptop Arena и LambdaTek указано, что ноутбук получил 17,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением QuadHD, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельный накопитель на 1 или 2 ТБ, мобильную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ, поддержку Wi-Fi 6E. Предварительная цена в Европе около 4600 евро, в США — около 5600 долларов.

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Что касается характеристик Ryzen 9 7945HX3D — это 16-ядерная 32-поточная модель с максимальной частотой 5,4 ГГц и 128 МБ кэш-памяти, мобильный аналог Ryzen 9 7950X3D с дополнительным кристаллом кэш-памяти на 64 МБ у одного из чиплетов с ядрами. На данный момент характеристики в каталогах могут быть указаны неверно, просто для заполнения информации.

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#amd
Источник: videocardz.com
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