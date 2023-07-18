Флагману приписывают буст 6,0 ГГц.

В Сети начинает появляться всё больше слухов о предстоящей серии процессоров Intel Core 14-го поколения для настольных систем. Ранее инсайдеры предсказали презентацию семейства Raptor Lake-S Refresh в конце сентября, а начало продаж моделей с разблокированным множителем в октябре, в свою очередь, ресурс BenchLife сегодня опубликовал предполагаемые характеристики трёх моделей с индексом K: Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K.

Ресурс подтверждает, что обновлённое семейство будет совместимо с существующими платами LGA 1700, а основными улучшениями будут: увеличение количества E-ядер для тех моделей, где это возможно, увеличение кэш-памяти, в частности, за счёт активации кластеров с E-ядрами, повышение частот. Флагманский процессор Core i9-14900K сохранит конфигурацию 8P+16E, поскольку больше ядер в кристалле нет, но его пиковые частоты увеличат, предположительно, до уровня 13900KS, т.е. до 6,0 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Окончательные частотные спецификации ещё не утверждены, поскольку процессоры находятся на предквалификационной стадии. На данном этапе для 14900K также установлены следующие частоты: пиковый буст для P-ядер 5,7 ГГц, для E-ядер — 4,4 ГГц. За счёт работы технологии Turbo Boost Max Technology 3.0 (TBMT3) частота P-ядер может повышаться до 5,8 ГГц.

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Далее подтверждается конфигурация 8P+12E для процессора Core i7-14700K, за счёт активности ещё одного E-кластера увеличивается объём доступной кэш-памяти, за счёт TBMT3 пиковая частота увеличивается до 5,6 ГГц. По информации BenchLife, процессор Core i5-14600K сохранит конфигурацию 6P+8E, что не совпадает с информацией инсайдера Red Gaming Tech, который также предсказывал появления 6-ядерных Core i3. По частотам образцы 14600K могут разгоняться до 5,3 ГГц в турбо режиме. Все названные характеристики приведены в таблице.