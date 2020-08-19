Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начну с того, что данной заметки могло бы вовсе не быть. И вот почему:

реклама

Во-первых, написание даже небольшого материала для сайта требует времени и настроения. Изложить материал доступно и попытаться сделать его интересным - задача еще более сложная.

Во-вторых, тема про SSD давно не горячая. Сказать, что SSD стали обычным устройством - ничего не сказать. Несмотря на определенные споры про данные устройства, статей про них в сети много.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

В-третьих, исполняя обязанности модератора сообщений и перечитывая, в этой связи, все сообщения под темами, я сделал некоторые выводы для себя. Например, пересмотрел подход к написанию заметок и не уверен, что следует продолжать подобное творчество самому. Доверить это лучше истинным профессионалам нашего ресурса. Пусть их немного, но составить им конкуренцию я вряд ли смогу.

В-четвертых, по моему мнению, сайту нужны статьи и рассуждения про разгон, про творческое использование тех или иных комплектующих для ПК. Про тестирование на пределе возможностей оборудования. Банальные тексты и картинки о собственных сборках, предпочтениях и муках выбора мало кому могут быть интересны.

реклама

Но, тем не менее, материал к публикации подготовлен и свой разговор по предложенной теме я начну:

Прошло совсем мало времени с того момента, как я решил рискнуть и опубликовать в собственном блоге несколько заметок на тему SSD и его роли в современном ПК. Данная заметка завершает цикл моих рассуждений о SSD:

реклама





Быстро ехать или медленно лететь - приобретаем лучший SSD. Материал здесь

реклама

Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD, часть 2. Материал здесь





А изменений за это время случилось очень много. Финальную заметку на данную тематику начну с конфигурации моего собственного ПК:

1. Материнская плата: Gigabyte Z390 AORUS Ultra

2. Видеокарта: MSI GeForce GTX 1660 ARMOR OC.

3. Процессор: Intel Core i5-9600K

4. SSD1: Samsung 960 EVO M.2, 250ГБ

SSD2: Samsung 970 EVO Plus M.2, 500 гб.

SSD3: INTEL 660p M.2, 2ТБ

SSD4: Samsung 860 QVO SATA-3, 1ТБ

5. Звуковая карта: Essence STX II

6. Система охлаждения процессора: Noctua NH-C12P SE14

7. Оперативная память: VIPER GAMING STEEL 32Гб (4x8 Гб) @3600 16-16-16-36

8. Блок питания: Corsair HX750

9. Корпус: be quiet! Dark Base 700 RGB Black

10. Монитор: 1 DELLU2715H

Монитор: 2 Iiyama ProLite XB2380HS-1

Если Вы заметили, то личный мой компьютер не содержит HDD, хотя во время написания материала в блоге про его небольшой апгрейд их было целых 2. Плату за прошедшее время я тоже заменил.

Напомню так же, что уже много лет компьютер для меня - вещь, прежде всего, не только утилитарная, но и эстетически приятная, которая с большим запасом по мощности и быстродействию обязана выполнять все поставленные перед ней задачи. Соответственно, это еще и предмет интерьера и большая мультимедийная платформа. Представленная сейчас сборка удовлетворяет всем этим требованиям с большим запасом. Она не игровая, поскольку кроме WOT c частотой 2-3 боя в неделю я уже лет 10-12 не играю ни в одну из существующих игр. Последнее время к критериям «ПК для себя» я добавил самый главный – его абсолютная бесшумность. Раньше, поигрывая, соблюсти именно этот критерий было сложнее. Сейчас выбор комплектующих огромен. Если завтра появится мой любимый и давно ожидаемый «Сталкер», то я не буду задумываться. Тут же приобрету эту игру и необходимые комплектующие для удобного и полноценного геймплея. И опять, во главе угла будет стоять бесшумность. Все должно быть «здесь и сейчас". Только при таком подходе сохраняется абсолютный пользовательский комфорт. Мне не надо думать, сколько можно "просидеть" на своем процессоре, какая фирма его произвела и нет нужды "ждать" эры DDR5 или 10.

Заострил на все этом внимание, чтобы объяснить, почему мой ПК не содержит HDD. Их шум, который, по сути, не является раздражающим, тем не менее не вписывается в концепцию абсолютно бесшумного устройства. Еще внимательные читатели непременно упрекнут меня за то, что, по их мнению, "салат" из различных SSD разного объема не практичен. Но, я не в один миг отказался от HDD и приобретал SSD в разное время. Плюс, было любопытно попробовать в работе различные модели, каждую из которых я выбирал из огромного множества устройств, представленных на рынке.

Теперь поговорим о том, куда обычному пользователю деть свою файлопомойку, если он захочет избавиться от HDD. Конкретно у меня было 4ТБ условно «очень важных» файлов. Это и семейные фото/видео, документация личная и рабочая, фильмы, музыка и пр. Особенную ценность для меня представляют рипы фильмов собственного производства с логотипом «rip by mimigen», созданные мною в эпоху существования довольно известного торрент-ресурса Powertracker.org, ныне не существующего. Художественной ценности в таких рипах нет, но в память о тысячах потраченных на их создание часов они у меня хранятся. Есть облачные сервисы, есть переносные винчестеры. Мне, как человеку старой закалки, хочется все свое иметь под рукой. Облачными и тем более платными хранилищами я не пользуюсь, а прикупить несколько объемных внешних HDD - того разу. На них все эти данные размещены и положены на полку. С этим разобрались.

Теперь о самих SSD.

Прошлые мои публикации на тему SSD дались мне не очень легко. Желая упростить сложное, не очень получилось сказать важное. Рассуждая о плюсах и минусах того или иного носителя - не совсем удалось ответить на вопрос лучшего выбора. Впрочем, иначе и быть не могло. Технический прогресс столь стремителен, что от "вкусовщины" до технически сбалансированного идеального устройства миллионы вариантов. Тем не менее, попробую на примере собственной сборки еще порассуждать на тему выбора оптимального носителя.





1. Накопитель под систему и основные рабочие приложения.

Samsung 970 EVO Plus.

Я утверждал, что по совокупности своих характеристик - это для меня лучшее устройство. Писал об этом не раз. Даже получил заслуженные упреки в стиле: "мальчонка купил "Самсунга" и радуется ему как ребенок". С одной стороны, почему бы и нет. Девайс достойный. Но и он не лишен недостатков. Есть и весьма существенный. Это его температура. Он горячий всегда. Я снял с него наклейку (снятие наклейки лишает гарантии, но только в случае ее повреждения или утраты), сделал это не без усилий и пользуюсь накопителем в верхнем слоте материнской платы так, чтобы воздух с системы охлаждения процессора попадал на пластину, охлаждающую SSD. Этими нехитрыми действиями я добился элементарного спокойствия в том, что высокие температуры мне не грозят. Более того, критические режимы для подобного рода накопителей находятся в районе 80 градусов, а пользователи в специализированных форумах совершенно обоснованно хотят довести простую мысль. Заключается она в том, что пора прекратить разговоры о высоких температурах этих устройств. Производитель знает о них и заложил возможность SSD работать в таких режимах, а принудительное охлаждение любой ценой ничего полезного не дает. Кто-то считает, что даже вредит.

В моем случае, в момент написания статьи температуры накопителей следующие:

Пока моя заметка готовилась к публикации мне был доставлен заказ из одного известного магазина:

Те, кто знаком с педантичностью немцев, прекрасно понимают, что их устройства выполнены сверх аккуратно и добротно. Данный кулер не только оснащен бесшумными вентиляторами, но и имеет далеко выступающий радиатор, воздух с которого будет попадать на площадку, где расположен накопитель. Если мои ожидания оправдаются то, результаты замера температуры SSD после установки данной системы охлаждения я опубликую позднее.

2. Накопитель под игры.

(много раз писал, что для меня - это только WOT)

Samsung 960 EVO .

Здесь, практически без комментариев. Служит несколько лет. Маленький, быстрый, холодный. Объема достаточно для того, чтобы разместить на нем единственную игру и все.

3. Накопитель для обмена данными и дополнительного, часто используемого контента.

INTEL 660p

Твердотельные накопители на базе QLC-памяти массово поставляются уже около 3х лет, однако многие "эксперты" (в том числе и на нашем сайте) до сих пор относятся к ним весьма негативно. Сам, выставляя на обсуждение свои размышления по поводу различных видов памяти для SSD, себя таким "знатоком" позиционировал. Как это так? Большое количество битов производители «запихивают» в тот же самый один полевой транзистор, представляющий собой атомарную ячейку в NAND-флэш. Откуда взяться устойчивости к износу? А еще это все дело намного дешевле. Не может быть, чтобы это было надежным устройством, считал я.

Этот стереотип восприятия победить крайне сложно, да и хуже такие накопители безусловно и безоговорочно, но... только когда речь заходит о самых дешевых SSD малоизвестных и недобросовестных производителей.

А размышляя более зрело, я, понимая смысл устройства такой памяти, беру во внимание тот факт, что используя носитель большего объема, но осуществляя на него запись на половину или треть емкости, получу хорошую замену HDD. Плюс это дешево, бесшумно и удобно. Я просто уверен, что производитель предоставил мне возможность долго пользоваться данным устройством от именитого производителя. Время покажет так это или не так. С другой стороны, для динамического использования никогда не поздно накопитель заменить.

3. Накопитель для хранения важного, но мало используемого контента (личное фото и видео)

Samsung 860 QVO SATA-3

Это единственный SATA-3 накопитель в моем ПК. Приобретал его сознательно, опираясь на один из выводов про него в одном из популярных обзоров. Приведу этот вывод цитатой:

Вот и для себя я решил, что именно "вторичным" SSD для хранения каких-то мало используемых данных такой накопитель вполне способен существовать в моей настольной системе. Если есть возможность элементарно сэкономить, то почему бы не сделать этого.

Выводы, которые я готов вынести на обсуждение к данной записи в блоге, следующие:

1. Полная замена всех HDD на один или несколько твердотельных накопителей в системном блоке - вполне осуществимая задача. Она, бесспорно, потребует немалых дополнительных денежных средств на это. Прежде всего на приобретение самих SSD и на создание хорошего резервного хранилища тем способом, который максимально удобен для каждого.

2. Тем не менее, разумно сэкономить на реализации данной идеи - вполне возможно. И пусть на приобретение системного накопителя придется потратиться максимально, обеспечивая как психологическую, так и фактическую уверенность в надежности SSD, но дополнительные накопители смело можно брать из бюджетного сегмента. Вот только "бюджетность" в данном случае должна опираться, на мой скромный взгляд, на именитого производителя. У такого производителя есть качество. И это, прежде всего, качественный контроллер накопителя. Про этот момент мы не говорили в самой заметке, он, по сути, очевиден. При прочих равных условиях, качественный контроллер - самый решающий фактор выбора.

3. Не хочу навязывать спор о том, что SATA-3 достаточно или нет. Я предпочитаю M.2. У меня для их размещения есть 3 слота на плате, они не занимают места и по сути попросту незаметны/не мешают. Не отрицаю использование SATA-3. Лишний шлейф и провод питания - не слишком большая цена за существенную экономию. А уж меньшее быстродействие чем у M.2, которое в большинстве своем не заметно - не обсуждал только ленивый.

4. Ну и, наконец, та пресловутая зона комфорта для пользования ПК. В плане шума она создается абсолютно полностью. Но, понятно, что это важно и работает только в том случае, если другие компоненты почти или полностью бесшумны.

Спасибо за внимание!

P.S. Хотелось бы поделиться еще одной информацией, которая никак не связана с историей про SSD. Дело было при установке +16 Гб памяти. Решив увеличить объем оперативки с 16 до 32 Гб, я подобрал в интернет магазине аналогичный комплект и успешно приобрел его. Фото коробок от модулей ниже. Разница в приобретении несколько месяцев. Установив 2 новых модуля в 1 и 3 слот, я спокойно запустил ПК не меняя никаких настроек в биосе. Заглянул в то, что отображает программа CPU-Z, и был удивлен.

2 и 4 слот модули, установленных ранее: Новые ("аналогичные"), установленные в 1 и 3 слоты: При этом память заработала вся вместе так, как работала и ранее с настройками ниже: Ничего рекордного и удивительного. Полная стабильность и не самые длинные тайминги при частоте 3600. А вот повод для экспериментов для этих "одинаковых" модулей появился. Выберу время, постараюсь поиграться с настройками таймингов и частоты, в попытке достичь оптимальных. На фоне проводимого конкурса по разгону памяти на сайте - это будет особенно интересно!