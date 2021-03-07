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Ждал эту мышь довольно давно. Реклама обещала мышь с нереально низким весом, а я как раз искал замену своей G502 (кирпич с грузилами и проводом). Мышь может работать в двух режимах - игровой (через комплектный донгл) и Bluetooth. Для меня, звучало как супер фича. Я бы играл дома через родной приемник, а для работы на ноуте подключил бы ее через BT. Никаких перетыканий проводов - красота!

Aerox 3 анонсировали еще осенью 2020 и она даже появилась на Амазоне в виде предзаказа по цене $99, но предлагалась ну очень долгая доставка по США. Покупай в ноябре, а приедет к Новому году по США, а потом еще к нам недели две.

"К Новому году и в наших краях появится" - решил я. Подписался на уведомление о поступлении в паре магазинов и забыл.

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Но мышь нужна. Почитал о G Pro Wireless и купил... G305. В сети много обзоров “G Pro wireless vs G305” в которых рассказывают, что установив литиевую AAA батарейку в G305 можно получить вес G Pro Wireless в разы дешевле. Аккум у меня был, вставил без переходников просто растянув пружинку и получил мышь в 80 грамм. Хорошая мышь за полтос. Просто отличная.





Разница в весе ощутима при игре, но G305 + LiOn имеет цену почти вдвое ниже. реклама Привыкал к легкой мыши недели полторы. Потерял два звания в CS:GO, но потом отыграл 3, так что мышь - решает.. Вернулся к выбору мыши, когда сын тоже попросил беспроводную. У сыновей на тот момент были проводные G Pro и G102. Форма этих мышей идентична G305, но, совершенно неожиданно, цена на G305 выросла почти в полтора раза - покупать такую же мышь, но дороже не хотелось.

В итоге, решил купить себе на амазоне subj, а свою отдать малому. Цена до сих пор $99, а доставка чуть больше $30, но зато DHL из солнечной Калифорнии прямо в нашу весеннюю грязюку за 4 дня.

Получил и поиграл с мышью неделю. Очень смешанные чувства, особенно по поводу BT и подсветки...

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Видно, что хотели сделать реально крутую мышь. Коробка, упаковка, комплект, сама мышь - все очень красивое и приятное на ощупь. Мышь работает, но похоже или торопились или просто забили на проблемы, которые возникают у пользователей при использовании.

Софт

SteelSeries Engine 3.19.1 - ужасен.

На первый взгляд он симпатичный, и работает, но... жрет батарею в ноуте. Крепко. На Macbook Pro OS 11.3 использование CPU - 200%. Ноут горячий. Вентиляторы гудят. Думал только на маке, но на Windows тоже проблемы. По привычке захлопнув крышку вечером обнаружил утром практически севший ноут с windows 10.

Есть сценарии, когда ты настраиваешь кнопки, подсветку, и не сохранив куда-то кликаешь и все твои настройки теряются без предупреждения. Обидно.

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Мышь не хранит профили! Я страдал, когда перешел на G305 и один профиль с G502, в которой было целых три. Aerox же вообще не хранит настройки! На каждом компьютере (а у меня их три) всё пришлось настраивать с нуля.

Подсветка

Управление подсветкой не интуитивное. Оно разбросано между “настройками” и “подсветкой”. Что и как делать сразу не разобраться. При том, что я просто хотел установить один цвет. Что за Аctive? что за Reactive? Мне просто надо было установить один цвет. Технически, подсветка интересная. Три независимые зоны, но как настроить эти зоны для интересного эффекта не ясно. Ладно. Может позже разберусь.

При закрытии софта мышь сбрасывает подсветку в дефолтную радугу.

Минимальный уровень подсветки очень яркий - я бы хотел сильно ниже. Цвет подсветки на мыши дикий и мало похож на то, что я пытаюсь настроить.

При работе через Bluetooth настроить подсветку… нельзя… Никак. Она просто работает в режиме по умолчанию, бегает радуга в простое и пропадает, когда я двигаю мышь. Что за дичь? Я использую Bluetooth для работы и мне эта веселая подсветка только мешает. Я не прошу разные профили для 2.4G и BT, но чтобы настройки подсветки работали - это можно было сделать. Нашел на реддит решение, как отключить подсветку в режиме BT - но там танцы из 6 действий, нужен провод или приемник и все равно все сбросится при включении-выключении мыши.

Переключатель режимов - странный. В игровой режим переключается нормально, а в BT сторону невероятно тугой. Сломал два ногтя. Похоже, что там не просто переключатель, а может два спаренных.

Если мышь теряет соединение 2.4Ghz, например выключили компьютер, то начинает неистово мигать белым цветом, вместо того, чтобы тихо заснуть. При потере BT - также неистово мигает, но синим.

Из сна, в который мышь впадает через пол часа (настраивается) мышь приходится доставать кликом! Обычное перемещение не будит мышь.

Выводы

Несмотря на все выше, я, совершенно неожиданно для себя, более-менее, доволен покупкой.

Как игровая - мышь неплоха.

Хват не особо понравился, но я выиграл без разминки пару каток мм и не заметил дискомфорта. Через неделю привык к мыши полностью. Да, боковые кнопки чуть дальше чем на G305, и в целом, мышь мне показалась для пальцев длиннее средних, но играть можно и выигрывать можно.

В комплекте отличный мягкий провод type-c и мышь можно использовать как проводную пока заряжается.

А вот для работы мышь совершенно не подошла.

Bluetooth режим сильно потерял в своей полезности из-за постоянной радужной подсветки, использовать пока не планирую, но наивно надеюсь, что может исправят..

Софт сжигает батарею. На ноутбуках устанавливать не буду.

Из-за малого веса не хватает точности при работе, особенно на гладких поверхностях. При нажатии мышь очень легко сдвигается и кликаю не туда, куда хотел.

Надеюсь, я помог кому-то решиться на покупку или отказаться от нее. Добавлю фото или расскажу о мыши что-то еще по вопросам в комментариях.



Похоже Марио, твоя мышь в другой коробке. Посмотрим что там за G PRO X Superlight...





