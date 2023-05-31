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Российская игровая индустрия может получить новые возможности для релиза своих продуктов в некоторых странах, таких как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Президент России Владимир Путин обещал обсудить эту тему с партнерами по БРИКС на выставке «Развитие креативной экономики в России», где глава «Организации развития видеоигровой индустрии» Василий Овчинников попросил помочь разработчикам с получением лицензий на релиз игр в Китае. Для российской игровой индустрии это может стать важным шагом для расширения аудитории и доступа к большому рынку.
В то же время, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по просвещению, выступила с новой инициативой, направленной на регулирование в России видеоигр. Она предложила ввести прокатные удостоверения для игр, подобные тем, которые используются при фильмах. По словам Лантратовой, сейчас на рынке существуют игры, содержащие контент, неприемлемый для подростков. Например, в некоторых играх "детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей". Выдача прокатных удостоверений поможет ограничить доступ детей к подобному материалу, считает Лантратова.
Зампред Госдумы не в первый раз выступает с идеей более жесткого контроля за российским игровым рынком. В ноябре 2019 года Лантратова предложила запретить в стране игры, содержащие материалы, пропагандирующие ЛГБТ, наркотики и насилие. Однако эту идею не поддержали в Государственной Думе РФ.