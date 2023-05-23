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AMD FSR 3 может генерировать до 4 интерполированных кадров
Технология будет поддерживаться на видеокартах AMD и не будет доступна на Nvidia и Intel
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AMD разрабатывает свою версию технологии генерации дополнительных кадров - FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), которая будет конкурировать с DLSS 3 от NVIDIA. Однако, FSR 3 отличается тем, что способна генерировать больше, чем один интерполированный кадр на один реальный фрейм.

Согласно сообщению @Kepler_L2 в Twitter, в коде ПО GPUOpen было обнаружено упоминание переменной с именем frameGenRatio, которой было присвоено значение 4. Предполагается, что фреймгенератор в FSR 3 может создавать до четырех интерполированных кадров на один реальный, и возможно, пользователь сможет регулировать это значение вручную. Изменение значения генератора кадров, скорее всего, повлияет на качество изображения и количество fps.

По словам @Kepler_L2, FSR 3 будет поддерживаться только драйверами видеокарт AMD Radeon и соответственно, не будет работать на видеокартах Nvidia и Intel. Это утверждение напрямую противоречит заявлениям компании AMD, которая до этого говорила, что FSR является открытым ПО.

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На данный момент дата релиза FSR 3 остается неизвестной, возможно, производитель продолжает тестирование и ожидает выпуска новых бюджетных и средне-бюджетных видеокарт серии Radeon RX 7000, для которых новая технология будет актуальной.

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