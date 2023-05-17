Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
link1pc За пост начислено вознаграждение
Релиз Assassin's Creed Mirage снова перенесли
Теперь релиз игры от Ubisoft ожидается в октябре
рекомендации
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Известный французский датамайнер и инсайдер j0nathan раскрыл долгожданную информацию о релизе нового эпизода серии игры от Ubisoft. Согласно его сообщению, релиз Assassin's Creed Mirage состоится 12 октября этого года. Эта информация подтверждает слова другого известного инсайдера - Тома Хендерсона, который также заявил, что релиз игры был отложен на пару месяцев: вместо августа, как планировалось ранее, она выйдет в октябре.

Новость об отсрочке выхода Assassin's Creed Mirage вызывает у фанатов серии как разочарование, так и радость - с одной стороны желание побыстрее получить доступ к новому контенту приводит к нетерпению; с другой - это может быть связано со значительными изменениями в геймплее и уровне графики, что в итоге положительно скажется на качестве игрового процесса.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Кроме того, Ubisoft приняла важное решение о расширении команды разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed — на целых 40%! Для максимальной эффективности использования флагманского бренда компании полагаются на большее количество квалифицированных специалистов. В любом случае, ждем октября и надеемся, что новая игра заставит сердца фанатов серии биться быстрее!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #assassin&#x27;s creed #assassin&#x27;s creed mirage
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Assassin's Creed Mirage выйдет в августе 2023
Assassin’s Creed: Mirage могут перенести на конец 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
82
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
10
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
61
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
3
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
14
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
111
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
4
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
15
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
10
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
3
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
19
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
63
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
46
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
16
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
2

Популярные статьи

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
18
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
25
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
4
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
14
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100813
09:16
За 15 возьму детям парочку)) Рыгард - сливайся!
Видеокарта RTX 3060 Ti дешевеет по всему миру – и в магазинах РФ тоже
Chаto-B00t
09:16
Сволочи европейские, превратили бедную Некроинушку в континентальную помойку.
На Украину отправили САУ CAESAR, от которых отказались датские военные из-за многочисленных дефектов
Kostik_I
09:16
"Сертифицировать модель планируют уже в 2023 году" "сертификация летательного аппарата запланирована уже на следующий год" Новость из 2022?
Перспективный отечественный легкомоторный самолёт ЛМС-901 «Байкал» испытали на штопор
Kostik_I
09:13
Заголовок про НЕ рекламу почему-то ...
Tesla готова тратиться не рекламу, пока в качестве эксперимента
Кирилл Григорьев
09:12
А какая компания не возьмёт побольше денег с людей на старте продаж?
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
Хомяк Шешунчик
09:12
Это как раз говорит о двух вещах. 1. Ты подделываешь ники. 2. Ты фейкометчик и лжец и вот твои же слова всё это подтверждают
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Chаto-B00t
09:12
Тушку переработать и вернуть на родину в виде собачьих консервов.
ЧВК «Вагнер» ликвидировали американского наёмника, тело которого передадут украинской разведке
Владимир
09:08
1вая космическая.
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG, аналогичные Storm Shadow
Хомяк Шешунчик
09:08
так ты не пи..ди и будет хорошо
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Зю
09:07
Уровень первых ноутбучных Рузенов из 2018 года.
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем