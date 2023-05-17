Теперь релиз игры от Ubisoft ожидается в октябре

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Известный французский датамайнер и инсайдер j0nathan раскрыл долгожданную информацию о релизе нового эпизода серии игры от Ubisoft. Согласно его сообщению, релиз Assassin's Creed Mirage состоится 12 октября этого года. Эта информация подтверждает слова другого известного инсайдера - Тома Хендерсона, который также заявил, что релиз игры был отложен на пару месяцев: вместо августа, как планировалось ранее, она выйдет в октябре.

Новость об отсрочке выхода Assassin's Creed Mirage вызывает у фанатов серии как разочарование, так и радость - с одной стороны желание побыстрее получить доступ к новому контенту приводит к нетерпению; с другой - это может быть связано со значительными изменениями в геймплее и уровне графики, что в итоге положительно скажется на качестве игрового процесса.

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Кроме того, Ubisoft приняла важное решение о расширении команды разработчиков, работающих над серией Assassin's Creed — на целых 40%! Для максимальной эффективности использования флагманского бренда компании полагаются на большее количество квалифицированных специалистов. В любом случае, ждем октября и надеемся, что новая игра заставит сердца фанатов серии биться быстрее!