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AMD продолжает увеличивать свою долю на рынке процессоров
Компании удалось отобрать у Intel ещё 6,9% рынка x86-процессоров
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Согласно последним данным Mercury Research, AMD продолжает увеличивать свою долю на рынке процессоров по сравнению с Intel. За год доля процессоров AMD выросла с 27,7% в первом квартале 2022 года до уровня 34,6% в первом квартале 2023 года, что составляет значительный рост на 6,9%. В то же время, доля процессоров Intel сократилась с 72,3% до 65,4%, хотя компания по-прежнему занимает более чем две трети рынка x86-процессоров.

Стоит отметить, что эти цифры затрагивают все типы центральных процессоров, включая персональные и серверные, но не ясно, входят ли в статистику проданные AMD чипы для консолей Sony и Microsoft. Тем не менее, данное исследование свидетельствует о том, что AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке процессоров, а Intel оказывается вынужденной принимать новые вызовы от своих конкурентов.

Также, компании AMD удалось захватить ещё 6,3% доли рынка серверных процессоров, при этом компания перешла от скромных 11,6% за прошлый год до 18% за текущий год. В свою очередь, Intel всё  так же доминирует на этом рынке, продемонстрировав внушительную долю в 82%. Конечно, прирост доли AMD на данном рынке оказался менее заметным, чем в целом по рынку, однако это говорит о том, что все больше крупных компаний начинают использовать оборудование AMD на серверах. 

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