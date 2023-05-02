Ожидаемо, на ПК игра выглядит лучше, чем на Xbox

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За сутки до релиза Redfall в сети появились ролики геймплея игры, которые вызвали недовольство у многих пользователей из-за качества графики и проблем с оптимизацией. Тем не менее, сегодня журналисты Tom's Hardware доказали, что на персональных компьютерах с этим нет проблем, даже на слабых системах. Однако для консолей ситуация сложнее.

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube представил нашему вниманию видео, в котором игра Redfall была запущена на трех устройствах: Xbox Series S, Xbox Series X и игровом компьютере с видеокартой RTX 4080. После сравнения графики на всех платформах стало ясно, что качество работы проекта оказалось лучше, чем это можно было предположить по утечке, произошедшей вчера.





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Разумеется, наилучшие результаты достигаются при использовании игрового ПК, однако Xbox Series X также является отличным вариантом и тоже имеет высокую производительность — особенно если не сравнивать ее с ПК напрямую. Оба устройства способны поддерживать стабильное разрешение 4K, однако Xbox Series X ограничивает частоту обновления кадров на уровне 30 FPS. Даже менее мощная Xbox Series S показывает приемлемые результаты и выдает "виртуальные" 1080p. В ряде случаев, однако, могут появляться артефакты из-за использования апскейлинга на слабой консоли.