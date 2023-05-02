реклама
За сутки до релиза Redfall в сети появились ролики геймплея игры, которые вызвали недовольство у многих пользователей из-за качества графики и проблем с оптимизацией. Тем не менее, сегодня журналисты Tom's Hardware доказали, что на персональных компьютерах с этим нет проблем, даже на слабых системах. Однако для консолей ситуация сложнее.
Канал ElAnalistaDeBits на YouTube представил нашему вниманию видео, в котором игра Redfall была запущена на трех устройствах: Xbox Series S, Xbox Series X и игровом компьютере с видеокартой RTX 4080. После сравнения графики на всех платформах стало ясно, что качество работы проекта оказалось лучше, чем это можно было предположить по утечке, произошедшей вчера.
Разумеется, наилучшие результаты достигаются при использовании игрового ПК, однако Xbox Series X также является отличным вариантом и тоже имеет высокую производительность — особенно если не сравнивать ее с ПК напрямую. Оба устройства способны поддерживать стабильное разрешение 4K, однако Xbox Series X ограничивает частоту обновления кадров на уровне 30 FPS. Даже менее мощная Xbox Series S показывает приемлемые результаты и выдает "виртуальные" 1080p. В ряде случаев, однако, могут появляться артефакты из-за использования апскейлинга на слабой консоли.