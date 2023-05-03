Crucial T700 можно приобрести по цене 209,99 долларов за 1TB

реклама

Компания Crucial объявила о возможности предварительного заказа SSD накопителей T700 PCIe 5.0 NVMe. Также были обнародованы стоимость и характеристики этих устройств. Накопители имеют интерфейс NVMe 2.0 PCIe Gen 5 x4 и форм-фактор M.2 2280. В продаже доступны версии на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, с радиатором или без него.

Отличительной особенностью новинок Crucial является отсутствие кулера, в отличие от конкурентов, что позволит вам не задумываться о дополнительном источнике шуме в вашем системном блоке при их работе. Пользователи могут ожидать скорости последовательного чтения/записи до 12,4 ГБ/с и 11,8 ГБ/с соответственно. Большая часть других накопителей Gen 5, доступных на рынке, предлагают максимальную скоростью чтения 10 ГБ/с и скоростью записи 9,5 ГБ/с. Накопитель также поддерживает шифрование AES-256 и TCG Opal 2.01.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

SSD накопители T700 PCIe 5.0 NVMe от Crucial предлагаются в трех вариантах, емкостью 1 ТБ за 209,99 долларов США, на 2 ТБ за 339,99 долларов и на 4 ТБ за 599,99 долларов. Кроме того, клиенты могут приобрести версии с радиатором, которые стоят на 30 долларов дороже. Новые накопители будут доступны для свободной продажи начиная с 30 мая 2023 года.