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Компания Crucial объявила о возможности предварительного заказа SSD накопителей T700 PCIe 5.0 NVMe. Также были обнародованы стоимость и характеристики этих устройств. Накопители имеют интерфейс NVMe 2.0 PCIe Gen 5 x4 и форм-фактор M.2 2280. В продаже доступны версии на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, с радиатором или без него.
Отличительной особенностью новинок Crucial является отсутствие кулера, в отличие от конкурентов, что позволит вам не задумываться о дополнительном источнике шуме в вашем системном блоке при их работе. Пользователи могут ожидать скорости последовательного чтения/записи до 12,4 ГБ/с и 11,8 ГБ/с соответственно. Большая часть других накопителей Gen 5, доступных на рынке, предлагают максимальную скоростью чтения 10 ГБ/с и скоростью записи 9,5 ГБ/с. Накопитель также поддерживает шифрование AES-256 и TCG Opal 2.01.
SSD накопители T700 PCIe 5.0 NVMe от Crucial предлагаются в трех вариантах, емкостью 1 ТБ за 209,99 долларов США, на 2 ТБ за 339,99 долларов и на 4 ТБ за 599,99 долларов. Кроме того, клиенты могут приобрести версии с радиатором, которые стоят на 30 долларов дороже. Новые накопители будут доступны для свободной продажи начиная с 30 мая 2023 года.