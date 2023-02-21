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Финальный патч для Assassin's Creed Valhalla вышел сегодня
Однако, ничего особенного ожидать не стоит...
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Выход финального обновления 1.7.0 для Assassin's Creed Valhalla состоялся сегодня в 15:00 по московскому времени на всех актуальных платформах. 

Патч не приносит в AC Valhalla нового контента или крупных нововведений, а добавляет только исправления различных багов и мелкие улучшения.

Известен и размер обновления 1.7.0 на разных платформах:

  • Xbox Series: 15,1 ГБ;
  • Xbox One: 9,9 ГБ;
  • PlayStation 5: 0,5 ГБ;
  • PlayStation 4: 1,6 ГБ;
  • PC: 6,3 ГБ.
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Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла в 2020 году и до сегодняшнего дня получила не мало дополнительного контента.
И расстраиваться не стоит, так как у Assassin's Creed впереди огромный график и в ближайшие месяцы нас ещё ожидает Assassin's Creed Mirage.

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