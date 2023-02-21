Однако, ничего особенного ожидать не стоит...

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Выход финального обновления 1.7.0 для Assassin's Creed Valhalla состоялся сегодня в 15:00 по московскому времени на всех актуальных платформах.

Патч не приносит в AC Valhalla нового контента или крупных нововведений, а добавляет только исправления различных багов и мелкие улучшения.

Известен и размер обновления 1.7.0 на разных платформах:

Xbox Series: 15,1 ГБ;

Xbox One: 9,9 ГБ;

PlayStation 5: 0,5 ГБ;

PlayStation 4: 1,6 ГБ;

PC: 6,3 ГБ.

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Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла в 2020 году и до сегодняшнего дня получила не мало дополнительного контента.

И расстраиваться не стоит, так как у Assassin's Creed впереди огромный график и в ближайшие месяцы нас ещё ожидает Assassin's Creed Mirage.