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Выход финального обновления 1.7.0 для Assassin's Creed Valhalla состоялся сегодня в 15:00 по московскому времени на всех актуальных платформах.
Патч не приносит в AC Valhalla нового контента или крупных нововведений, а добавляет только исправления различных багов и мелкие улучшения.
Известен и размер обновления 1.7.0 на разных платформах:
- Xbox Series: 15,1 ГБ;
- Xbox One: 9,9 ГБ;
- PlayStation 5: 0,5 ГБ;
- PlayStation 4: 1,6 ГБ;
- PC: 6,3 ГБ.
Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла в 2020 году и до сегодняшнего дня получила не мало дополнительного контента.
И расстраиваться не стоит, так как у Assassin's Creed впереди огромный график и в ближайшие месяцы нас ещё ожидает Assassin's Creed Mirage.