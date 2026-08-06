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В РФ создали технологию литографа с независимыми электронными лучами — дешевле и проще зарубежных аналогов.

В России продвигается проект многолучевого электронного литографа — установки, способной заметно ускорить производство микрочипов и стать альтернативой зарубежным решениям. Работа над технологией шла при поддержке «Национальной технологической инициативы» (НТИ), и сейчас ключевой компонент системы уже готов к дальнейшему развитию.

Сердце разработки — мультикатод, позволяющий одновременно формировать множество электронных лучей. Элемент не просто спроектирован, а изготовлен и проверен на практике. Его возможности дают колоссальный выигрыш по времени: экспонирование кремниевой пластины займёт всего от 5 до 7 минут. В случае с однолучевыми системами та же операция может растянуться до двух недель — разница в скорости исчисляется порядками.

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Главный разработчик проекта Евгений Гиваргизов подчёркивает высокий технологический уровень решения: инженерам удалось получить массивы источников электронных пучков с радиусом закругления вершины 1,5–2 нм. Такой показатель ставит российскую разработку в ряд мировых лидеров по точности. Важен и сам факт: команда не ограничилась расчётами, а отработала полный цикл создания мультикатода, а также подтвердила его работоспособность в реальных тестах.

Архитектура системы даёт ей серьёзные преимущества перед зарубежными аналогами. Иностранные многолучевые литографы полагаются на сложные схемы расщепления луча — с зеркалами, затворами и тонкой настройкой. В основе отечественной концепции лежат независимые источники электронов, что приводит к значительному упрощению конструкции, снижению требований к инфраструктуре и энергопотреблению, а значит, и к конечной стоимости оборудования.

Установка рассчитана на работу с топологией в несколько нанометров. При этом предельное разрешение будет зависеть не от источника пучка, а от характеристик фоторезистов — то есть дальнейший рост точности упирается в развитие материалов, а не в аппаратные ограничения.

Следующий этап — проведение опытно-конструкторских работ. Предполагается, что через три года будет создан первый полноценный образец. Успешное выполнение проекта может существенно повлиять на ситуацию в сфере микроэлектроники в России: уменьшить зависимость от иностранного литографического оборудования и создать условия для массового производства чипов.