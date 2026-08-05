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PC Gamer советует не гнаться за топовым железом в эпоху заоблачных цен, а просто наслаждаться играми
Техническая пауза в индустрии — PC Gamer призывает сместить фокус с железа на удовольствие от игр и заново открыть для себя классику
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Цены на игровое железо бьют все рекорды — и местами выглядят просто нелепо. За Steam Deck с накопителем на 1 ТБ просят уже тысячу долларов, сборка достаточно мощного ПК обойдется более 200 000 рублей без учета периферии, а PS5 подорожала наполовину. На фоне дефицита чипов и жёсткой ценовой политики производителей (порой просто жадности) свежие комплектующие становятся чем-то вроде премиального гаджета — красивого, но для большинства откровенно не по карману.

Источник изображения: PC Gamer

При этом в PC Gamer абсолютно не видят повода для паники. По мнению редакции, гонка за «самым новым и самым мощным» сейчас теряет всякий смысл. Вместо того чтобы выжимать из бюджета последние рубли ради очередной видеокарты, куда разумнее присмотреться к тому, что уже есть в распоряжении. Тем более что сама индустрия будто специально подталкивает к такому подходу: наступил период своеобразной «технической паузы».

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Суть не только в дороговизне новинок. Прогресс в производительности GPU фактически замер, а заметных визуальных прорывов в играх почти не видно. При этом разработчики не гонятся за запредельными требованиями: современные проекты вполне комфортно чувствуют себя на системах, собранных несколько лет назад. Отличный пример — Kingdom Come: Deliverance 2, которую PC Gamer назвал игрой 2025 года: она уверенно работает даже на не самых свежих сборках. То есть ради качественного гейминга вовсе не обязательно вкладываться в топовую конфигурацию.

Ещё один повод не гнаться за новинками — возможность заново открыть для себя классику. К примеру, Deus Ex: Human Revolution на портативном ПК выдаёт стабильные 90 fps, а удобное управление позволяет взглянуть на игру под другим углом. А благодаря энтузиастам вроде команды Dusklight культовые консольные проекты получают вторую жизнь: так, The Legend of Zelda: Twilight Princess теперь доступна не только на ПК и Mac, но и на iOS и Android.

В PC Gamer подчёркивают: сейчас — как раз тот момент, когда стоит сместить фокус с технических характеристик на сам игровой опыт. Техническая пауза — не провал, а шанс переосмыслить приоритеты. Ведь в конце концов мы играем не ради высоких FPS или ультранастроек, а ради эмоций, историй и тех моментов, которые остаются в памяти.

#гейминг #сборка пк #апгрейд пк #цены на железо #pcgamer #игры без топового пк #разумный апгрейд
Источник: pcgamer.com
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