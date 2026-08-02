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Саудовский фонд выкупает EA за $55 млрд — 4 августа компания уйдет с биржи и станет частной
Консорциум с участием саудовского фонда выкупает Electronic Arts за 55 млрд долларов. Сделку закроют 4 августа — после этого EA уйдёт с Nasdaq и станет частной компанией. Еврокомиссия подтвердила отсутствие претензий к сделке.
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Electronic Arts готовится к масштабному переходу в статус непубличной компании — сделку по поглощению рассчитывают закрыть 4 августа, сразу после завершения торгов. После этого акции EA исключат из листинга Nasdaq.

Ключевым этапом на пути к закрытию стало одобрение Еврокомиссии. Регулятор провёл проверку по двум направлениям — по правилам контроля за слияниями и по нормам, касающимся иностранных субсидий. По итогам обеих процедур не выдвинули никаких дополнительных требований.

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Покупателем выступает консорциум из трёх участников: Public Investment Fund (PIF), Silver Lake и Affinity Partners. При этом PIF не новичок в капитале EA — фонд уже контролирует почти 10 % акций и после завершения сделки займёт позицию главного финансового партнёра издателя. Общая сумма сделки оценивается в 55 миллиардов долларов; около 20 миллиардов из них будет профинансировано за счёт заёмных средств.

С точки зрения масштаба транзакцию называют рекордной: это крупнейшая покупка публичной компании финансовыми инвесторами, в рамках которой все акционеры получают выплаты исключительно наличными.

В активе EA — целый ряд знаковых игровых серий: EA Sports FC, Need for Speed, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, а также игры по вселенной Star Wars. Пока нет никакой ясности, как смена собственника повлияет на работу студий, судьбу текущих проектов и положение сотрудников.

Однако на фоне перемен есть и элементы преемственности: по действующим договорённостям, глава EA Эндрю Уилсон останется на своём посту, а штаб‑квартира компании продолжит работу в Редвуд‑Сити (Калифорния).

#electronic arts #игровая индустрия #ea становится частной #крупная сделка #поглощение ea #саудовский фонд #сделка ea #уход с биржи
Источник: computerbase.de
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