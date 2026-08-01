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TechSpot: видеокарты подорожали на 16% за полгода, в ближайшие месяцы возможен рост до 40%
Дефицит чипов памяти толкает цены вверх: по данным TechSpot, видеокарты подорожали на 16% за полгода, а впереди возможен скачок до 40%. Особенно чувствительны к ситуации модели с большим объёмом VRAM.
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Рынок графических ускорителей продолжает реагировать на дефицит чипов DRAM и NAND — но не так драматично, как опасались игроки и сборщики ПК. По данным свежего исследования TechSpot, за период с ноября 2025 года по июль 2026 года цены на видеокарты в мире выросли в среднем на 16%. Если исключить из выборки экстремально дорогую GeForce RTX 5090, рост оказывается чуть умереннее — около 10%. При этом в последние месяцы динамика заметно сгладилась: с апреля по июль прирост составил всего 0–2%.

Для анализа журналисты TechSpot отслеживали не рекомендованные и не усреднённые значения, а минимальные цены, по которым конкретные модели реально доступны в рознице. В выборку вошли рынки США, Канады, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Германии, Польши, Бразилии, Индии и Филиппин — чтобы картина получилась максимально объективной и учитывала региональные различия.

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Тренд оказался неоднородным по линейкам и модификациям. Сильнее всего выросли в цене видеокарты NVIDIA с 16 ГБ видеопамяти — рост цен на RTX 5080, RTX 5070 Ti и старшую версию RTX 5060 Ti составил порядка 20%. Это логично вписывается в контекст дефицита памяти: модели с большим объёмом VRAM сильнее зависят от стоимости чипов и потому быстрее реагируют на колебания рынка. В то же время некоторые позиции почти не прибавили в цене. RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти практически не подорожали, а на отдельных рынках даже немного подешевели. RTX 5070 торгуется выше рекомендованной цены, но без резких скачков.

У AMD ситуация выглядит спокойнее: Radeon RX 9070 и RX 9070 XT пока удаётся удерживать близко к рекомендованным значениям — в среднем на 4–8% дороже. Это может говорить о более сбалансированной стратегии поставок или меньшей зависимости этих моделей от самых дефицитных типов памяти.

Отдельного упоминания заслуживает RTX 5090: её цена приблизилась к отметке в 4000 долларов. На этом фоне карта окончательно перестала быть массовым выбором для геймеров — её покупают в основном энтузиасты и профессионалы, которым критична максимальная производительность.

Авторы исследования делают осторожный вывод: несмотря на жёсткий дефицит компонентов, катастрофического роста цен на видеокарты не случилось. Прибавка оказалась ниже ожиданий — возможно, благодаря тому, что производители и ритейлеры успели частично перераспределить запасы и скорректировать логистические цепочки.

При этом поводов для оптимизма немного. TechSpot предупреждает: в ближайшие полгода видеокарты NVIDIA и AMD могут подорожать ещё ощутимее — прогнозный рост составляет 10–40%. О таком сценарии говорят и розничные продавцы, отмечая повышение закупочных цен. С учётом этих тенденций эксперты TechSpot считают, что покупка графического ускорителя сейчас может быть оправдана, если он нужен безотлагательно. Тем, кто планирует апгрейд, стоит учитывать: откладывать приобретение, вероятно, станет только дороже.

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Источник: techspot.com
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