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Почти 60% геймеров называют комфортным диапазон 45–60 FPS, а 120+ FPS нужны единицам — опрос PCGH
Опрос PCGamesHardware показал: для большинства геймеров комфортный минимум — 45–60 FPS, а лидером с большим отрывом стал показатель в 60 FPS. При этом высокие фреймрейты вроде 120 или 240 FPS нужны лишь единичным игрокам.
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Крупный немецкий IT-ресурс PCGamesHardware провел масштабный опрос среди своей аудитории, чтобы выяснить, какую частоту кадров (FPS) игроки считают минимально комфортной для современных видеоигр. Результаты исследования показывают значительный разрыв между маркетинговыми обещаниями производителей видеокарт и реальными запросами большинства пользователей.

Подавляющее большинство респондентов сошлись во мнении, что порогом играбельности является диапазон от 45 до 60 fps. Это подтверждает тенденцию последних лет: плавность игрового процесса ценится выше экстремальных показателей производительности, если ради них приходится жертвовать качеством графики или тратить огромные бюджеты на апгрейд ПК.

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Абсолютным лидером опроса стали 60 fps, которые набрали рекордные 35,87% голосов. На втором месте с заметным отставанием расположились 45 fps (22,54%). Ещё 10,79% опрошенных считают достаточным уровень в 40 FPS, который стал востребованным благодаря технологиям адаптивной синхронизации (LFC) и современным консолям.

Интересно, что компромиссная частота в 30 fps все еще остается жизнеспособной: 17,46% опрошенных готовы мириться с ней, вероятно, ради красивой картинки на среднебюджетном железе.

Опрос наглядно демонстрирует, что погоня за экстремальным фреймрейтом интересует лишь узкую прослойку энтузиастов. Так, частоту выше 90 FPS хотят видеть лишь 6,67% участников опроса. Потребность в 120 FPS отметили менее 1% (0,95%), а за 240 FPS высказались 1,59% респондентов.

Примечательно, что кинематографический стандарт в 24 fps набрал ничтожно малое число сторонников — всего 0,32%. В опросе также присутствовал вариант «другое», который выбрали 4,13% игроков. Какие именно значения они считают приемлемыми, в исследовании не уточняется.

#гейминг #pcgameshardware #производительность пк #частота кадров #комфортный fps #порог играбельности #сколько fps нужно
Источник: pcgameshardware.de
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