Покупатели не торопятся обновлять свои ноутбуки: в условиях высоких процентных ставок по кредитам и увеличения цен на комплектующие спрос на рынке снижается.

В первой половине 2026 года на рынке ноутбуков было зафиксировано существенное снижение покупательской активности. Так, согласно информации, предоставленной Forbes, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продажи ноутбуков упали на 19,6% в количественном выражении. В денежном эквиваленте падение составило 13,5%. При этом средняя стоимость ноутбука за год увеличилась на 17,3% и достигла 66 921 рубля.

Особенно ощутимым оказалось снижение показателей во втором квартале: за этот период россияне приобрели 558 тысяч ноутбуков на общую сумму 37,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным временным отрезком прошлого года, реализация продукции уменьшилась на 19,8% в количественном измерении и на 5,9% в денежном.

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Согласно информации, предоставленной сетью «М.Видео», за первые шесть месяцев 2026 года в России было реализовано 1 120 000 ноутбуков на общую сумму в 72,6 миллиарда рублей. Структура спроса изменилась следующим образом: доля ноутбуков стоимостью от 50 000 рублей увеличилась с 48% до 57%, в то время как доля устройств, цена которых превышает 72 000 рублей, возросла с 25% до 31%.

В денежном выражении лидерами продаж стали компании Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI. Данные бренды приносят основной доход ретейлерам. Однако в количественном выражении ситуация выглядит несколько иначе: на первых позициях оказались Asus, Huawei, Honor, категория «небрендовых» устройств и Lenovo. Увеличение доли дорогостоящих моделей может указывать на то, что потребители либо отдают предпочтение более мощным устройствам, либо рынок постепенно сокращает ассортимент в сегменте с более доступными ценами.

Эксперты называют сразу несколько факторов, формирующих текущую ситуацию. Как сообщил Пётр Горбей, руководитель отдела компьютерной периферии в «Марвел-Дистрибуции», россияне откладывают приобретение нового ноутбука из-за снижения уровня доходов и высоких процентных ставок по кредитам. Ну а поскольку чаще всего речь идёт не о покупке первого ноутбука, а о замене уже имеющегося, потребители предпочитают просто подождать более подходящего момента для совершения покупки.

Кроме того, в этом году стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей увеличилась более чем на 60%. Это незамедлительно отразилось и на себестоимости ноутбуков, о чём сообщили Wildberries и Russ. Более того, это оказало влияние и на мировое производство. Так, например, компания Intel сократила выпуск бюджетных процессоров N100 и N300, которые ранее широко использовались в недорогих моделях.

Также в Wildberries и Russ предполагают, что большинство производителей обновят свой ассортимент к июлю-августу 2026 года. Новые поставки будут отличаться не только обновленными характеристиками, причем не обязательно улучшенными, но и более высокими ценами. По прогнозам специалистов, во второй половине года стоимость ноутбуков может вырасти на 30–40% из-за удорожания комплектующих.

Ирина Бабина, руководитель отдела «Ноутбуки» в компании diHouse, предполагает, что в 2026 году будет продано от 1,9 до 2,5 миллионов устройств, что заметно меньше, чем 3 миллиона проданных устройств в 2025 году. По её мнению, средняя стоимость товаров в розничных магазинах уже увеличилась примерно на 10%, и она также не исключает, что цены продолжат расти.

В итоге вторая половина 2026 года обещает рынку дальнейшее сокращение ассортимента доступных моделей и новый виток повышения цен, который может окончательно перевести ноутбук из категории массового гаджета обратно в разряд премиальной техники для значительной части россиян.