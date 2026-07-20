Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Продажи ноутбуков в РФ упали на 20%, цены выросли на 17% — ретейлеры предупреждают о новом витке цен
Покупатели не торопятся обновлять свои ноутбуки: в условиях высоких процентных ставок по кредитам и увеличения цен на комплектующие спрос на рынке снижается.
реклама

В первой половине 2026 года на рынке ноутбуков было зафиксировано существенное снижение покупательской активности. Так, согласно информации, предоставленной Forbes, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продажи ноутбуков упали на 19,6% в количественном выражении. В денежном эквиваленте падение составило 13,5%. При этом средняя стоимость ноутбука за год увеличилась на 17,3% и достигла 66 921 рубля.

Особенно ощутимым оказалось снижение показателей во втором квартале: за этот период россияне приобрели 558 тысяч ноутбуков на общую сумму 37,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным временным отрезком прошлого года, реализация продукции уменьшилась на 19,8% в количественном измерении и на 5,9% в денежном.

реклама

Согласно информации, предоставленной сетью «М.Видео», за первые шесть месяцев 2026 года в России было реализовано 1 120 000 ноутбуков на общую сумму в 72,6 миллиарда рублей. Структура спроса изменилась следующим образом: доля ноутбуков стоимостью от 50 000 рублей увеличилась с 48% до 57%, в то время как доля устройств, цена которых превышает 72 000 рублей, возросла с 25% до 31%.

В денежном выражении лидерами продаж стали компании Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI. Данные бренды приносят основной доход ретейлерам. Однако в количественном выражении ситуация выглядит несколько иначе: на первых позициях оказались Asus, Huawei, Honor, категория «небрендовых» устройств и Lenovo. Увеличение доли дорогостоящих моделей может указывать на то, что потребители либо отдают предпочтение более мощным устройствам, либо рынок постепенно сокращает ассортимент в сегменте с более доступными ценами.

Эксперты называют сразу несколько факторов, формирующих текущую ситуацию. Как сообщил Пётр Горбей, руководитель отдела компьютерной периферии в «Марвел-Дистрибуции», россияне откладывают приобретение нового ноутбука из-за снижения уровня доходов и высоких процентных ставок по кредитам. Ну а поскольку чаще всего речь идёт не о покупке первого ноутбука, а о замене уже имеющегося, потребители предпочитают просто подождать более подходящего момента для совершения покупки.

Кроме того, в этом году стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей увеличилась более чем на 60%. Это незамедлительно отразилось и на себестоимости ноутбуков, о чём сообщили Wildberries и Russ. Более того, это оказало влияние и на мировое производство. Так, например, компания Intel сократила выпуск бюджетных процессоров N100 и N300, которые ранее широко использовались в недорогих моделях.

Также в Wildberries и Russ предполагают, что большинство производителей обновят свой ассортимент к июлю-августу 2026 года. Новые поставки будут отличаться не только обновленными характеристиками, причем не обязательно улучшенными, но и более высокими ценами. По прогнозам специалистов, во второй половине года стоимость ноутбуков может вырасти на 30–40% из-за удорожания комплектующих.

Ирина Бабина, руководитель отдела «Ноутбуки» в компании diHouse, предполагает, что в 2026 году будет продано от 1,9 до 2,5 миллионов устройств, что заметно меньше, чем 3 миллиона проданных устройств в 2025 году. По её мнению, средняя стоимость товаров в розничных магазинах уже увеличилась примерно на 10%, и она также не исключает, что цены продолжат расти.

В итоге вторая половина 2026 года обещает рынку дальнейшее сокращение ассортимента доступных моделей и новый виток повышения цен, который может окончательно перевести ноутбук из категории массового гаджета обратно в разряд премиальной техники для значительной части россиян.

#рост цен железа #продажи ноутбуков #рост цен в россии #рынок техники
Источник: forbes.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Разработчикам предложили уместить игру на 3,5-дюймовую дискету за призовой фонд в $750
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
PlayStation использует ботов для защиты решения отказаться от физических дисков
Застывший металл или песок: загадочные дюны Марса поразили ученых
Моддер запустил GTA III внутри GTA San Andreas на внутриигровом телевизоре
В Китае прошёл первый турнир по смешанным единоборствам между человекоподобными роботами
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
В США доля продаж автомобилей с механическими трансмиссиями опустилась ниже 1%
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter