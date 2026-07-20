SanDisk начала продажи карт CFexpress 4.0 Type B: объём до 4 ТБ, скорость чтения до 3700 МБ/с, запись до 3500 МБ/с.

Компания SanDisk представила на китайском рынке новые карты памяти CFexpress 4.0 Type B, предназначенные для профессионального использования. Данные устройства обеспечивают высокую скорость записи и предлагают большой объём памяти для работы с видео высокого разрешения.

Источник изображения: news.mydrivers.com

Карты используют интерфейс PCIe Gen4 и отличаются высокой производительностью: скорость чтения составляет до 3700 МБ/с, а скорость записи — до 3500 МБ/с. Модели ёмкостью 2 ТБ и 4 ТБ обеспечивают стабильную скорость записи на уровне 3100 МБ/с, что позволяет осуществлять непрерывную запись с высоким разрешением, включая форматы 8K и даже 12K, на профессиональных кинокамерах и беззеркальных фотоаппаратах.

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В ассортименте компании представлены модели с объёмом 128, 256 и 400 гигабайт, а также 1, 2 и 4 терабайта. Стоит отметить, что стоимость новых моделей отражает их профессиональный уровень: цена начинается примерно с 520 долларов за версию на 128 гигабайт, а вот флагманская модель на 4 терабайта обойдется покупателю уже в 4400 долларов. Это дороже, чем топовый игровой компьютер.

Также сообщается, что компания-изготовитель обеспечила высокую степень надёжности устройства: карты памяти способны выдержать падение с высоты до пяти метров и нагрузку до семи килограммов. Технология Smartidle предусматривает автоматическое переключение накопителя в режим пониженного энергопотребления в случае, когда камера не используется. Это позволяет продлить время работы устройства без подзарядки.

Согласно информации производителя, новые модели совместимы с устройствами и кардридерами CFexpress Type B. Кроме того, на карты распространяется ограниченная пожизненная гарантия.